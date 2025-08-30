Ντεμπελέ: «Διψάμε για τρόπαια»

Εχοντας ολοκληρώσει μια εντυπωσιακή σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν, κατακτώντας το Champions League, το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ, το σαμπιονά, το κύπελλο Γαλλίας και το γαλλικό Σούπερ Καπ ο Ουσμάν Ντεμπελέ, θέτει νέους στόχους.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Γάλλος επιθετικός προέρχεται την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, γεγονός που τον καθιστά το σαφές φαβορί για την «Χρυσή Μπάλα» του 2025, καθώς μέτρησε 35 γκολ και 15 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένου του Μουντιάλ συλλόγων.

Ο έμπειρος άσος παραχώρησε συνέντευξη στην γαλλική εφημερίδα «Le Monde», εκφράζοντας τις φιλοδοξίες του:

«Εχω μεγάλο κίνητρο. Διαθέτουμε μια νεανική ομάδα, που εξακολουθεί να διψά για νίκες. Αυτό που βιώσαμε την περασμένη σεζόν, θέλουμε να το ξαναζούμε κάθε χρόνο. Θέλουμε να γίνουμε πρωταθλητές.

Οι πρωταθλητές κερδίζουν σημαντικά τρόπαια όπως το Champions League δύο ή τρεις φορές στην καριέρα τους. Οι επιτυχίες της περασμένης σεζόν είναι μέρος της Ιστορίας, αλλά πρέπει να τις ξεχάσουμε εάν θέλουμε να ξαναζήσουμε μια εξαιρετική σεζόν».