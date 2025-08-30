Ρόμα: Με άρωμα από την αρχαία πόλη της Ρώμης η εκτός έδρας φανέλα της (pic)

Η Ρόμα παρουσίασε και επίσημα τη νέα εκτός έδρας εμφάνιση για τη σεζόν 2025-26, με τα έντονα στοιχεία της αρχαίας Ρώμης να δίνουν μια ξεχωριστή πινελιά.

Στην νέα εμφάνιση ξεχωρίζει το έντονο πορτοκαλί χρώμα και το παλιό έμβλημα, ενώ κυριαρχούν μαύρες λεπτομέρειες στο πάνω μέρος της. Στο κέντρο ξεχωρίζει ένας κεραυνός που ξεκινάει από το έμβλημα της ομάδας και καλύπτει το κεντρικό μέρος της εμφάνισης.

«Η νέα εκτός έδρας φανέλα της Ρόμα ενσαρκώνει τη δύναμη και το μεγαλείο της Αρχαίας Ρώμης, αξιοποιώντας τον μύθο που περιβάλλει την χιλιετή ιστορία της πόλης».