Με Νούνελι η αποστολή του Πανσερραϊκού για το ματς με τον ΟΦΗ

Ο Πανσερραϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, με τον νεοαποκτηθέντα Τσε Νούνελι, να συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά σε αποστολή των Σερραίων.

O Κριστιάνο Μπάτσι, μετά το τέλος της προπόνησης την Παρασκευή, ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα πάρει μαζί του στην αποστολή για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.

Αυτοί είναι οι: Τιναλίνι, Τσομπανίδης, Σακαλίδης, Λύρατζης, Ουαγκέ, Καρασαλίδης, Γεωργιάδης, Τσαούσης, Καρασαλίδης, Βόλνει, Ντι Μάρκο, Γκελασβίλι, Ομεονγκά, Λιάσος, Γκιγιομιέ, Δοϊράνλης, Ρουμιάντσεβ, Σοφιανός, Γκριν, Μασκανάκης, Ίβαν, Φαλέ, Λεό, Ζιντάν, Νούνελι.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Σαλβάνος, Σαββίδης, Παπαδημητρίου, οι τραυματίες Αρμουγκόμ και Γκαλβάν και οι Πουρλιοτόπουλος, Ζελέν, Μαρίνος.