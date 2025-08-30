Ρομάνο: «Η Μπέτις περιμένει την απάντηση της Γιουνάιτεντ για Άντονι»

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, παρά τα δημοσιεύματα που υπήρξαν νωρίτερα, η Μπέτις δεν έχει προγραμματίσει ούτε την άφιξη του Άντονι στην Ισπανία, ούτε ιατρικές εξετάσεις, αφού οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.
Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, συζητάει με τους «Κόκκινους Διάβολους» για την αγορά του Άντονι, βάζοντας στο... τραπέζι των διαπραγματεύσεων ποσοστό μεταπώλησης ύψους 50%, ενώ συζητούνται και οι όροι του συμβολαίου του Βραζιλιάνου εξτρέμ.
Η Μπέτις, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκτήσει τον Άντονι, όμως ακόμη δεν έχει λάβει το «πράσινο φως» από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
🚨🇧🇷 No medical, no travel imminent for Antony at this stage as Real Betis and Manchester United are still negotiating.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025
Details of permanent move, 50% sell-on clause, salary, exit conditions being discussed.
Betis on it with their best efforts but still waiting for green light. pic.twitter.com/mbrcoXTufF