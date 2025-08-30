Ρομάνο: «Η Μπέτις περιμένει την απάντηση της Γιουνάιτεντ για Άντονι»

Στον... αέρα παραμένει για την Μπέτις η υπόθεση της μεταγραφής του Άντονι, αφού η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην League Phase του Europa League, περιμένει την απάντηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, παρά τα δημοσιεύματα που υπήρξαν νωρίτερα, η Μπέτις δεν έχει προγραμματίσει ούτε την άφιξη του Άντονι στην Ισπανία, ούτε ιατρικές εξετάσεις, αφού οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ, συζητάει με τους «Κόκκινους Διάβολους» για την αγορά του Άντονι, βάζοντας στο... τραπέζι των διαπραγματεύσεων ποσοστό μεταπώλησης ύψους 50%, ενώ συζητούνται και οι όροι του συμβολαίου του Βραζιλιάνου εξτρέμ.

Η Μπέτις, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκτήσει τον Άντονι, όμως ακόμη δεν έχει λάβει το «πράσινο φως» από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.