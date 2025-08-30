Οι «νυχτερίδες» δάγκωσαν την Χετάφε

Η Βαλένθια κατόρθωσε να εξασφαλίσει την παρθενική της νίκη στη La Liga, μετά το 3-0 εις βάρος της Χετάφε στο Μεστάγια.

Η Βαλένθια είχε πάρει μόλις έναν βαθμό στις δύο πρώτες αγωνιστικές της La Liga, όμως κόντρα στην Χετάφε κατάφερε να πανηγυρίσει το τρίποντο, αφού επιβλήθηκε με 3-0.

Ο κεντρικός αμυντικός, Μουκτάρ Ντιακαμπί, άνοιξε το σκορ στο 30ο λεπτό με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ριόχα, ενώ στο 54΄ ο Ντανζούμα έκανε το 2-0. Το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Ντούρο στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων.

Νωρίτερα, η Έλτσε εξασφάλισε επίσης την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 2-0 της Λεβάντε. Οι γηπεδούχοι εξασφάλισαν το τρίποντο με δύο γκολ σε διάστημα πέντε λεπτών στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με τους Ράφα Μιρ (46΄) και Μεντόζα (51΄).