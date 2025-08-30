Η Λανς έκανε την ανατροπή κόντρα στη Μπρεστ των δέκα παικτών

Η Μπρεστ διατηρούσε προβάδισμα στην έδρα της Λανς, αλλά έμεινε με παίκτη λιγότερο, δίνοντας τη δυνατότητα στους γηπεδούχους να κάνουν την ανατροπή και να επικρατήσουν με 3-1.

Η Λανς πήρε δύσκολη και σημαντική νίκη επί της Μπρσετ με 3-1 στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Ligue 1. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν σε θέση οδηγού στο 24΄ με τον Μπαλντέ, αλλά στο 55΄ ήρθε η στιγμή που άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα, με τον Μαγιέτσκι να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Στο 60ο λεπτό ο Κουντέρ ισοφάρισε και η Λανς ξεκίνησε να ασκεί έντονη πίεση για να ολοκληρώσει την ανατροπή. Αυτό το κατάφερε στο 79ο λεπτό με γκολ του Γκιλαβογκί, ενώ ο Τόμασον στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων έβαλε το… κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 3-1.