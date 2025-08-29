Πέρασε από την έδρα της Λέτσε η Μίλαν

Η Μίλαν εμφανίστηκε βελτιωμένη και κατάφερε να πάρει τους τρεις πρώτους της βαθμούς στη Serie A, με νίκη στην έδρα της Λέτσε με 2-0.

Η Μίλαν άνοιξε λογαριασμό στη φετινή Serie A, με σημαντικό διπλό στην έδρα της Λέτσε (0-2), μετά την ήττα-σοκ στην πρεμιέρα από την Κρεμονέζε στο Σαν Σίρο (1-2).

Οι «ροσονέρι» είδαν πρώτα δύο τέρματά τους να ακυρώνοντα έπειτα από εξέταση στο VAR, το πρώτο από τον Γκάμπια στο 4΄ και το δεύτερο από τον Χιμένες στο 60΄.

Τελικά, κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 66ο λεπτό με τον Λόφτους-Τσικ, με ασίστ του σπουδαίου Λούκα Μόντριτς. Τη νίκη σφράγισε ο Κρίστιαν Πούλισικ στο 86ο λεπτό με δικό του γκολ.

Νωρίτερα, η Κρεμονέζε έδωσε συνέχεια στο εκπληκτικό της ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, νικώντας, μετά τη Μίλαν, και τη Σασσουόλο με 3-2.

Οι «νεοφώτιστοι» προηγήθηκαν με 2-0 στο ημίχρονο, με γκολ των Τερατσιάνο (37΄) και Βάσκες (39΄). Οι φιλοξενούμενοι κατόρθωσαν να ισοφαρίσουν με τους Πιναμόντι (63΄) και Μπεράρντι (73΄, πέναλτι) αλλά και πάλι από το σημείο του πέναλτι ο Ντε Λούκα λύτρωσε την Κρεμονέζε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων για το τελικό 3-2.