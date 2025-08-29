Έλαμψε με γκολ και ασίστ ο Φορτούνης

Ο Κώστας Φορτούνης ήταν εντυπωσιακός στην εκτός έδρας τεσσάρα της Αλ-Καλίτζ στην έδρα της Αλ-Σαμπάμπ.

Αγριεμένος ξεκίνησε στο φετινό πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας ο Κώστας Φορτούνης. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής αφού είχε ασίστ (στο 0-1) και γκολ από το σημείο του πέναλτι (έκανε το 0-2) στο ηχηρό 1-4 στην έδρα της Αλ-Σαμπάμπ του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, για την οποία δεν αγωνίστηκε ο Ντάνιελ Ποντένσε. Βασικοί για την ομάδα του Γιώργου Δώνη ξεκίνησαν τόσο ο Δημήτρης Κουρμπέλης, όσο και ο Γιώργος Μασούρας σε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στην πρεμιέρα που ανεβάζει τον πήχη των φιλοδοξιών για φέτος.