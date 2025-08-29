«Ασπρόμαυρος» ο Παπαδημητρίου - Εντάσσεται στην Κ19 του ΠΑΟΚ!

Μετά τον Σάββα Βαμβακίδη, μία ακόμα... προσθήκη για την Κυπελλούχο Κ19 του ΠΑΟΚ, με τον Ειρηναίο-Ρένο Παπαδημητρίου να ντύνεται στ΄ασπρόμαυρα.

Όπως σας είχε αποκαλύψει το SDNA, ο Σάββας Βαμβακίδης «ντύθηκε» στα ασπρόμαυρα προερχόμενος από τον Παναθηναϊκό, ενώ νέα προσθήκη αποτελεί και ο Ειρηναίος-Ρένος Παπαδημητρίου.

Ο 18χρονος επιθετικός (γεννημένος στις 2 Φεβρουαρίου του 2007) αγωνιζόταν τα τελευταία δύο χρόνια στις ακαδημίες (Κ17-Κ18) της Πάρμα, από όπου τον απέκτησε ο Δικέφαλος.

Με Έλληνες γονείς, ο Παπαδημητρίου βρέθηκε από το 2015 στην Κύπρο, αγωνιζόμενος στα αναπτυξιακά τμήματα της ΑΕΛ Λεμεσού και αργότερα της Καρμιώτισσας.

Οι σκάουτερ της Πάρμα τον εντόπισαν και του προσέφεραν τριετές επαγγελματικό συμβόλαιο, παρόλα αυτά ο ΠΑΟΚ τον έκανε δικό του και θα αγωνίζεται πλέον με την «ασπρόμαυρη» φανέλα, σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις.

Η Κ19 του Δικεφάλου κάνει... σέντρα αύριο (30/8 12:30) απέναντι στον Ατρόμητο, σε μία σεζόν που θα τον βρει και στο Youth League μετά από τέσσερα χρόνια, ενώ την προσεχή Δευτέρα (1/9 19:00) θα μάθει τον αντίπαλό του στο Round 2 του Domestic Path.