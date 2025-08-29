Στην Πορτογαλία για την Σπόρτινγκ το Σάββατο ο Ιωαννίδης

Ο Φώτης Ιωαννίδης θα μεταβεί αύριο (30/8) στην Πορτογαλία, προκειμένου να περάσει από ιατρικά και να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Ο Έλληνας επιθετικός έδωσε την Πέμπτη το τελευταίο του παιχνίδι με την φανέλα του Παναθηναϊκού, πανηγυρίζοντας ως αρχηγός της ομάδας την πρόκριση στην League Phase του Europa League, κόντρα στην Σαμσουνσπόρ.

Η συνέχεια της σεζόν θα τον βρει στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία τον... κυνηγούσε από το προηγούμενο καλοκαίρι και τελικά έφτασε φέτος σε συμφωνία με το «Τριφύλλι» για ένα ποσό της τάξεως των 22+3 εκατ. ευρώ, μαζί με 25% ποσοστό μεταπώλησης.

Αύριο λοιπόν ο 25χρονος στράικερ θα μεταβεί στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του, ώστε να τεθεί άμεσα στην διάθεση της νέας του ομάδας.

Τα «Λιοντάρια» μάλιστα αντιμετωπίζουν αύριο το βράδυ την Πόρτο στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής και είναι πολύ πιθανό ο Ιωαννίδης να δώσει το «παρών» και να παρακολουθήσει από κοντά τους νέους του συμπαίκτες.