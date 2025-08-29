ΠΑΟΚ: Ξεκίνησε η προετοιμασία για Ατρόμητο, στόχος το 2Χ2

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, με στόχο το ξεκίνημα με 2Χ2 στη Super League.

Όσα αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ:

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε τον πρώτο στόχο της σεζόν, καθώς βρίσκεται στη League Phase του UEFA Europa League και πλέον γνωρίζει τους αντιπάλους του. Σειρά έχει το πρωτάθλημα, με τον Δικέφαλο να θέλει να κλείσει ιδανικά αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν κάνοντας το 2/2.

Όσοι αγωνίστηκαν στο ευρωπαϊκό παιχνίδι ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης στην πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο με προθέρμανση, τακτική και οικογενειακό δίτερμα.

Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για αύριο (30.08) στις 18:00.