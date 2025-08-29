MENU
Κηφισιά: Στην αποστολή ο Βιγιαφάνες για την αναμέτρηση ενάντια στην ΑΕΛ

Γνωστή έγινε η αποστολή της Κηφισιάς για την αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΛ στη Λάρισα.

Έτοιμη για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στην ΑΕΛ είναι η Κηφισιά, με τον Σεμπάστιαν Λέτο να συμπεριλαμβάνει στην αποστολή τον Λούκας Βιγιαφάνες.

Η αποστολή της Κηφισιάς:

  • Τερματοφύλακες: Ρόμπερτς, Νικοπολίδης, Ραμίρες
  • Αμυντικοί: Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Ου. Σόουζα, Πόκορνι, Σμπώκος
  • Μέσοι: Πόμπο, Εμπό, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Ρουμπέν, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος
  • Επιθετικοί: Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Ζ. Σόουζα, Παντελίδης, Μάναλης, Μούσιολικ
