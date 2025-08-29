Κηφισιά: Στην αποστολή ο Βιγιαφάνες για την αναμέτρηση ενάντια στην ΑΕΛ

Έτοιμη για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στην ΑΕΛ είναι η Κηφισιά, με τον Σεμπάστιαν Λέτο να συμπεριλαμβάνει στην αποστολή τον Λούκας Βιγιαφάνες.
Η αποστολή της Κηφισιάς:
- Τερματοφύλακες: Ρόμπερτς, Νικοπολίδης, Ραμίρες
- Αμυντικοί: Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Ου. Σόουζα, Πόκορνι, Σμπώκος
- Μέσοι: Πόμπο, Εμπό, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Ρουμπέν, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος
- Επιθετικοί: Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Ζ. Σόουζα, Παντελίδης, Μάναλης, Μούσιολικ