Κηφισιά: Στην αποστολή ο Βιγιαφάνες για την αναμέτρηση ενάντια στην ΑΕΛ

Γνωστή έγινε η αποστολή της Κηφισιάς για την αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΛ στη Λάρισα.

Έτοιμη για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στην ΑΕΛ είναι η Κηφισιά, με τον Σεμπάστιαν Λέτο να συμπεριλαμβάνει στην αποστολή τον Λούκας Βιγιαφάνες. Η αποστολή της Κηφισιάς: Τερματοφύλακες : Ρόμπερτς, Νικοπολίδης, Ραμίρες

: Ρόμπερτς, Νικοπολίδης, Ραμίρες Αμυντικοί : Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Ου. Σόουζα, Πόκορνι, Σμπώκος

: Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοφ, Ου. Σόουζα, Πόκορνι, Σμπώκος Μέσοι : Πόμπο, Εμπό, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Ρουμπέν, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος

: Πόμπο, Εμπό, Βιγιαφάνιες, Ντίας, Ρουμπέν, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος Επιθετικοί: Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Ζ. Σόουζα, Παντελίδης, Μάναλης, Μούσιολικ