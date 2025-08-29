«Meet and Greet the Legends»: Ο Βάιος Καραγιάννης την Κυριακή στην ΟΠΑΠ Arena, συναντά τον κόσμο της ΑΕΚ (pic)

Η επιτυχημένη δράση «Meet and Greet the Legends» της ΠΑΕ ΑΕΚ συνεχίζεται και αυτή την Κυριακή (31/8) πριν τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena θα βρίσκεται ο Βάιος Καραγιάννης που θα συναντήσει τον κόσμο της Ενωσης.

Όπως τονίζεται από την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ, ο παλαίμαχος αμυντικός «θα περιμένει τους φίλους της ομάδας από τις 17.30 μέχρι τις 19.30 για να υπογράψει αυτόγραφα και να φωτογραφηθεί μαζί τους. Ραντεβού αναμνήσεων με τον Βάιο έξω από το ΑΕΚ Store στην OPAP ARENA, πριν τον κυριακάτικο αγώνα με τον ASTERAS AKTOR».

Αναλυτικά η ενημέρωση:

