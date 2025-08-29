Μίαλμπι για το «ναυάγιο» της μεταγραφής του Μανέ στον Ολυμπιακό: «Το συμβόλαιο δεν ήταν ίδιο με αυτό που είχε συμφωνηθεί»

Θέση για το «ναυάγιο» της μεταγραφής του Αμπντουλί Μανέ στον Ολυμπιακό πήρε η Μιάλμπι, με την ομάδα του ποδοσφαιριστή να αναφέρει και αυτή με τη σειρά της πως το συμβόλαιο που δόθηκε στον παίκτη να υπογράψει ήταν διαφορετικό από αυτό που είχε συζητηθεί αρχικά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μίαλμπι:



«Λόγω των εικασιών στα μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες ημέρες, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε την πρόσφατη διαδικασία σχετικά με μια πιθανή μεταγραφή του Μανέ σε άλλο σύλλογο.



Μετά από μερικές εβδομάδες διαπραγματεύσεων και συζητήσεων, καταλήξαμε σε συμφωνία με τον σύλλογο, σύμφωνα με την οποία ο Μανέ θα αποχωρούσε από την Μίαλμπι τον Ιανουάριο. Ταυτόχρονα, ο Μανέ ήθελε να ολοκληρώσει τη συμφωνία και του δώσαμε την άδεια να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει τα συμβόλαια μετά τον αγώνα με την GAIS, όταν η ανδρική μας ομάδα βρισκόταν σε άδεια προπόνησης.



Την Τρίτη, ο Μανέ ολοκλήρωσε τις ιατρικές εξετάσεις χωρίς κανένα παράπονο. Όταν ο σύλλογος παρουσίασε το συμβόλαιο στον Μανέ, αυτό δεν ήταν σύμφωνο με τις προσδοκίες του παίκτη και τις προηγούμενες συζητήσεις του με τον σύλλογο, κάτι που οδήγησε στην απόρριψη του συμβολαίου από τον παίκτη.



Σε μια μεταγραφή παικτών μας, είναι ύψιστης σημασίας τόσο η Μίαλμπι όσο και ο εν λόγω παίκτης να είναι ικανοποιημένοι με τους όρους. Σε αυτήν την περίπτωση, ο παίκτης δεν ήταν, κάτι που η ομάδα μας με τη σειρά της υποστηρίζει 100% και θα προσφέρει στον Μανέ συνεχείς όρους για να μεγιστοποιήσει τις δυνατότητές του και την ανάπτυξή του στο μέλλον».