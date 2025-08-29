Ρεκόρ 4-4-5: Καλή η παράδοση του Παναθηναϊκού στις χώρες που θα ταξιδέψει στο Europa League! (vids)

Το SDNA αναλύει τα πεπραγμένα του Παναθηναϊκού στις 4 χώρες που θα επισκεφτεί στα πλαίσια της League Phase του Europa League. Ισοπίθανα όλα τα αποτελέσματα, του... πάει η Ολλανδία και η Σουηδία.

Ο Παναθηναϊκός έμαθε σήμερα τους 8 αντιπάλους του στην League Phase του Europa League, οι οποίοι του επιτρέπουν μάλιστα να ευελπιστεί σε μια καλή πορεία που μπορεί να τον στείλει μακριά στην διοργάνωση.

Οι «πράσινοι» θα δώσουν 4 παιχνίδια μακριά από το ΟΑΚΑ και αυτά θα είναι σε Ολλανδία (Φέγενορντ), Ουγγαρία (Φερεντσβάρος), Ελβετία (Γιουνγκ Μπόις) και Σουηδία (Μάλμε). Τι έχει κάνει όμως στο παρελθόν στις συγκεκριμένες χώρες και τι λέει η παράδοση;

Το SDNA αναλύει...

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Παρότι πρόκειται για μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, έχοντας μάλιστα τρεις ομάδες που σε συγκεκριμένες εποχές κυριαρχούσαν στην Ευρώπη, η Ολλανδία παραδοσιακά... ταιριάζει στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» έχουν δώσει συνολικά 6 αναμετρήσεις εκεί πέρα και μετρούν 2 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες.

Οι δύο νίκες είναι κόντρα στον Άγιαξ, με την μία μάλιστα να έρχεται πέρσι, στα προκριματικά του Europa League (ακολούθησε όμως ο αποκλεισμός στα πέναλτι). Την Φέγενορντ οι «πράσινοι» την έχουν αντιμετωπίσει μια φορά στην Ολλανδία, μένοντας στο 0-0. Την νίκησαν πάντως στην Αθήνα, πανηγυρίζοντας έτσι την πρόκριση.

Το «Τριφύλλι» έχει υποστεί και μία ήττα από τον «Αίαντα» εκτός έδρας, ενώ έχει μία ισοπαλία και μία ήττα στην έδρα της PSV Αϊντχόβεν.

Αναλυτικά η προϊστορία:

1984-85

Κύπελλο Πρωταθλητριών, Α' Φάση

Φέγενορντ - Παναθηναϊκός 0-0

1995-96

Champions League, Ημιτελικά

Άγιαξ - Παναθηναϊκός 0-1

2004-05

Champions League, Φάση Ομίλων

Αϊντχόβεν - Παναθηναϊκός 1-0

2014-15

Europa League, Φάση Ομίλων

Αϊντχόβεν - Παναθηναϊκός 1-1

2016-17

Europa League, Φάση Ομίλων

Άγιαξ - Παναθηναϊκός 2-0

2024-25

Europa League, Προκριματικά

Άγιαξ - Παναθηναϊκός 0-1

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Στην Ουγγαρία τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό, που σε δύο επισκέψεις μετρά μία ισοπαλία και μία ήττα. Η ισοπαλία με την τωρινή του αντίπαλο, Φερεντσβάρος, συνοδεύτηκε με ήττα-αποκλεισμό στην Αθήνα, ενώ η «βαριά» ήττα από την Χόνβεντ (5-2) συνοδεύτηκε με επική ανατροπή (5-1) στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά η προϊστορία:

1965-66

Κύπελλο Πρωταθλητριών, Β' Φάση

Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός 0-0

1987-88

Κύπελλο UEFA, Φάση των «16»

Χόνβεντ - Παναθηναϊκός 5-2

ΕΛΒΕΤΙΑ

Δεν έχουμε και πολλά πράγματα να πούμε εδώ, μιας και το «Τριφύλλι» ταξίδεψε μόλις μία φορά στην ιστορία του επί ελβετικού εδάφους. Εκεί γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Γκρασχόπερς, μένοντας εκτός από το Κύπελλο UEFA.

Αναλυτικά η προϊστορία:

1974-75

Κύπελλο UEFA, 1ος γύρος

Γκρασχόπερς - Παναθηναϊκός 2-0

ΣΟΥΗΔΙΑ

Τέλος, στην σκανδιναβική χώρα ο Παναθηναϊκός έχει μεταβεί 4 φορές και μετράει 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Αυτή ήρθε πέρσι, στα πλαίσια της League Phase του Conference League, από την Τζουργκάρντεν. Μέχρι τότε οι «πράσινοι» είχαν κερδίσει την Γκέτεμποργκ στα προημιτελικά του Champions League και την ΑΪΚ Στοκχόλμης στα προκριματικά του Europa League, ενώ είχαν και μία ισοπαλία με την Γκέτεμποργκ, που συνοδεύτηκε από νίκη-πρόκριση στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η προϊστορία:

1984-85

Κύπελλο Πρωταθλητριών, Προημιτελικά

Γκέτεμποργκ - Παναθηναϊκός 0-1

1991-92

Κύπελλο Πρωταθλητριών, Προκριματικά

Γκέτεμποργκ - Παναθηναϊκός 2-2

2016-17

Europa League, Προκριματικά

ΑΪΚ Στοκχόλμης - Παναθηναϊκός 0-2

2024-25

Conference League, League Phase

Τζουργκάρντεν - Παναθηναϊκός 2-1