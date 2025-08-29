Η αντίδραση του Σαββίδη στην αποθέωση της Τούμπας - Τι κατέγραψε το ΠΑΟΚ TV (vid)

Ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε ξανά στο πλευρό της ομάδας, με τον κόσμο που γέμισε την Τούμπα το βράδυ της Πέμπτης (28/8) να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του.

Ουκ ολίγες ήταν οι φορές που η Τούμπα «σηκώθηκε» στο... πόδι, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του ισχυρού άνδρα της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Ο Ιβάν Σαββίδης αφού συνόδεψε χθες (28/8) την αποστολή στο γήπεδο, είδε την μεγάλη εμφάνιση των παικτών του Λουτσέσκου από την σουίτα του μαζί με τον γιο του, Γιώργο, ευχαριστώντας τον κόσμο για την αμέριστη στήριξή του.

Το PAOK TV απαθανάτισε την στιγμή της αποθέωσης, με τον Ιβάν Σαββίδη να ανταποδίδει με χειρονομίες «λέγοντας» ευχαριστώ προς τον κόσμο του Δικεφάλου.