Πάει στην Ρώμη και γίνεται... αντίπαλος του Παναθηναϊκού ο Τσιμίκας (pic)

Ο Κώστας Τσιμίκας ετοιμάζεται να πάει στην Ιταλία και να περάσει από ιατρικά, ώστε να γίνει παίκτης της Ρόμα. Αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa League o Έλληνας μπακ.

Η παραχώρηση του Κώστα Τσιμίκα από την Λίβερπουλ στην Ρόμα με την μορφή του δανεισμού φαίνεται πως έχει «κλειδώσει», με τον Τζέιμς Πιρς να αναφέρει πως ο Έλληνας μπακ πήρε άδεια να μεταβεί στην Ιταλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.

Στην συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ενταχθεί στην ομάδα της ιταλικής πρωτεύουσας για όλη την φετινή χρονιά, στην οποία θα αντιμετωπίσει και τον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν την Ρόμα στο ΟΑΚΑ στα πλαίσια της League Phase του Europa League, με τον διεθνή μπακ να γνωρίζει καλά από τέτοια παιχνίδια, αφού έχει παίξει κόντρα στον Παναθηναϊκό και ως αθλητής του Ολυμπιακού.

Η ανάρτηση του Πιρς: