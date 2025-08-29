Πάει στην Ρώμη και γίνεται... αντίπαλος του Παναθηναϊκού ο Τσιμίκας (pic)

Η παραχώρηση του Κώστα Τσιμίκα από την Λίβερπουλ στην Ρόμα με την μορφή του δανεισμού φαίνεται πως έχει «κλειδώσει», με τον Τζέιμς Πιρς να αναφέρει πως ο Έλληνας μπακ πήρε άδεια να μεταβεί στην Ιταλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις.
Στην συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα ενταχθεί στην ομάδα της ιταλικής πρωτεύουσας για όλη την φετινή χρονιά, στην οποία θα αντιμετωπίσει και τον Παναθηναϊκό.
Οι «πράσινοι» θα υποδεχθούν την Ρόμα στο ΟΑΚΑ στα πλαίσια της League Phase του Europa League, με τον διεθνή μπακ να γνωρίζει καλά από τέτοια παιχνίδια, αφού έχει παίξει κόντρα στον Παναθηναϊκό και ως αθλητής του Ολυμπιακού.
Η ανάρτηση του Πιρς:
Kostas Tsimikas off to Italy to undergo a medical ahead of season-long loan move to Roma.— James Pearce (@JamesPearceLFC) August 29, 2025
Also confirmation of James McConnell’s loan to Ajax after signing new contract. #LFC https://t.co/hD8dxnhY2A