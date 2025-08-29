«Σε εξέλιξη οι συζητήσεις του Ολυμπιακού με τους εκπροσώπους του Ταρέμι»

Για την απόκτηση του Μεχντί Ταρέμι από την Ίντερ κινείται ο Ολυμπιακός, με τις συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών να συνεχίζονται.

Τις συζητήσεις για την απόκτηση του Μεχντί Ταρέμι συνεχίζει ο Ολυμπιακός. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ιταλό έγκριτο δημοσιογράφο, Τζιανλουίτζι Λονγκάρι, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των «ερυθρόλευκων» και των εκπροσώπων του Ιρανού φορ ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Έτσι, αναμένεται το προσεχές διάστημα να υπάρχει οριστική εξέλιξη στην υπόθεση, είτε είναι θετική είτε αρνητική για τους Πειραιώτες, με τον Παναθηναϊκό και τη Λιόν επίσης να έχουν γραφτεί για τον Ταρέμι.