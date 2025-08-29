PAOK Academy: Ο Μόκρης κάνει το επόμενο «βήμα» στην Τορίνο

Ένα ακόμα ταλέντο του PAOK Academy κάνει το επόμενο... βήμα στο εξωτερικό - Στην Τορίνο ο Μόκρης με τον Δικέφαλο να κρατά ποσοστό μεταπώλησης

Ο 17χρονος στόπερ από τα Γιαννίτσα αποτέλεσε την περσινή σεζόν βασικό «πυλώνα» της πρωταθλήτριας Κ17 υπό τις οδηγίες των Ορφανού-Κρινίτσα, μετρώντας 19 συμμετοχές με ένα γκολ και μία ασίστ σε παραπάνω από 1900 λεπτά συμμετοχής σε επίπεδο Super League.

Πλέον, ένας ακόμα πρωταθλητής τόσο με την Κ17 όσο και με την Κ15 ήρθε η ώρα να κάνει το επόμενο «βήμα» στην Τορίνο, με τον Δικέφαλο, όπως κάνει πάντα, να κρατά ποσοστό μεταπώλησης.

Στην ομάδα της Ιταλίας μάλιστα, θα βρει και έναν ακόμα παίκτη που «ανδρώθηκε» στα φυτώρια των Θεσσαλονικιών, τον Γρηγόρη Πολιτάκη, ο οποίος έκανε το ίδιο «δρομολόγιο» τον περασμένο Ιανουάριο.