Football Meets Data: «2η πιο τυχερή ομάδα της κλήρωσης ο Παναθηναϊκός» (pic)

Σύμφωνα με την ανάλυση του «Football Meets Data», ο Παναθηναϊκός ήταν η 2η πιο τυχερή ομάδα στην κλήρωση της League Phase του Europa League.

Η γνωστή σελίδα που ασχολείται με ποσοστά και πιθανότητες ανέλυσε την κλήρωση της League Phase του Europa League, παρουσιάζοντας μια λίστα με τις πιο τυχερές και τις πιο άτυχες ομάδες της διαδικασίας.

Αυτό προέκυψε μέσω ενός υπολογισμού του μέσου όρου δυναμικότητας των αντιπάλων, με τον Παναθηναϊκό να κατατάσσεται... 2ος στην λίστα με τις πιο τυχερές ομάδες!

Ευνοϊκότερη κλήρωση είχε, σύμφωνα με την λίστα, η Λυών, ενώ την χειρότερη δυνατή είχε η Ουτρέχτη.

Δείτε την λίστα: