Η... αγαπημένη συνήθεια του ΠΑΟΚ – 21 γκολ σε 6 ματς στην Τούμπα απέναντι σε Κροάτες!

Το βράδυ της Πέμπτης (28/8), ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα κάθε φορά που βρίσκει μπροστά του Κροάτες αντιπάλους: σκοράρει ασταμάτητα, κερδίζει και προκρίνεται.

Το σκηνικό είναι γνώριμο τα τελευταία χρόνια. Όποτε ομάδες από την Κροατία πατούν στην Τούμπα, η έδρα του Δικεφάλου... γέρνει. Σε έξι εντός έδρας αναμετρήσεις απέναντι σε τέσσερις διαφορετικές ομάδες, οι ασπρόμαυροι έχουν σημειώσει 21 γκολ, με μέσο όρο πάνω από τρία τέρματα ανά παιχνίδι.

Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, το σκορ... ξεφεύγει. Η Ριέκα στην πρώτη της «επίσκεψη» κράτησε χαμηλά τον Δικέφαλο, ο οποίος τότε είχε ισοφαρίσει (1-1) στις καθυστερήσεις του ματς.

Κάτι παρόμοιο είχε κάνει και η Ντιναμό Ζάγκρεμπ στον όμιλο του Europa League πριν 15 χρόνια, με τους Θεσσαλονικείς να κερδίζουν με 1-0.

Έκτοτε; Το «κοντέρ» γράφει τουλάχιστον τρία. Η Λοκομοτίβα ήρθε στην Τούμπα με το υπέρ της 2-1, παρόλα αυτά «εισέπραξε» πολλά, με το τελικό 6-0 να... μιλά από μόνο του.

Στα πιο πρόσφατα, η Χάιντουκ για το Conference League, ήρθε με τη σειρά της, με βλέψεις στην Τούμπα για την είσοδο στους ομίλους, ωστόσο, ο ΠΑΟΚ ήταν το «αφεντικό» και επικράτησε με 3-0.

Το πιο ηχηρό παράδειγμα ήταν η αναμέτρηση με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ στη φάση των «16» του Conference League. Μετά το 2-0 των Κροατών στο πρώτο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ απάντησε με το εμφατικό 5-1 στη Θεσσαλονίκη, σε μία από τις πιο «καυτές» βραδιές της τελευταίας δεκαετίας.

Εχθές; Παρόμοια «εικόνα», για την οποία προειδοποιούσαν τον Ράντομιρ Τζάλοβιτς οι δημοσιογράφοι της Ριέκα. Ο «νόμος» της Τούμπας μίλησε με τον ΠΑΟΚ να επικρατεί με 5-0 και να προκρίνεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στη League Phase του Europa League.

Σύνολο 21 γκολ σε έξι αναμετρήσεις στην Τούμπα απέναντι σε Κροάτες, οι οποίοι αν θεωρούσαν πριν το χθεσινό παιχνίδι τον ΠΑΟΚ «μαύρη γάτα», μάλλον τώρα δεν θέλουν καν να ακούν για πιθανή διασταύρωση με τους Θεσσαλονικείς...