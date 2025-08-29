Νίκολιτς στους παίκτες: «Εδώ είναι το σπίτι μας και το σύνθημα είναι πολεμάμε, πιστεύουμε και δεν τα παρατάμε ποτέ»! (vid)

Ο Μάρκο Νίκολιτς... ντόπαρε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ με μια πορωτική ομιλία στα αποδυτήρια της Αγιά Σοφιάς - ΟΠΑΠ Arena πριν την έναρξη της μεγάλης ρεβάνς με την Άντερλεχτ.

«Αν μας λέγανε στο ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας ότι θα χρειαζόταν ένα αποτέλεσμα το οποίο θα κρίνονταν στο γήπεδο μας θα δεχόμασταν όλοι. Όλοι θα το δεχόμασταν! Και τώρα το έχουμε! Οχι γιατί μας ήρθε από τον ουρανό αλλά γιατί το αξίζουμε. Το αξίζουμε αυτό και είμαστε εδώ. Χρησιμοποιήστε αυτή την ενέργεια από την εξέδρα Επιτεθείτε τους, επιτεθείτε τους με γενναιότητα.

Επιτεθείτε τους, επιτεθείτε τους. Αλλά μην γίνουμε χαζοί. Μην χάσουμε την συγκέντρωση μας αφήνοντας ανοιχτούς χώρους πίσω. Αν χρειαστεί άμυνα, αν είναι 1-0, αν είναι 3-0, αν είναι 5-0 αμυνθείτε όλοι μαζί και περιμένετε τη στιγμή να τους χτυπήσετε στην αντεπίθεση . Εδώ είναι το σπίτι μας! Και το σύνθημα είναι πολεμάμε-πιστεύουμε, πολεμάμε-πιστεύουμε, πολεμάμε-πιστεύουμε και ποτέ δεν τα παρατάμε», ήταν τα λόγια του τεχνικού της Ένωσης ο οποίος φρόντισε να... φτιάξει τους ποδοσφαιριστές του πριν την έναρξη, ζητώντας τους να χρησιμοποιήσουν την ενέργεια της έδρας και του κόσμου της ομάδας.