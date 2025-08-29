A Bola: «Ο Μαρινάκης έκοψε την μεταγραφή Σίλβα στην Σπόρτινγκ λόγω της αγοράς του Ιωαννίδη»

Σύμφωνα με την «A Bola», η μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας δυσαρέστησε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, που... έκοψε την παραχώρηση του Ζότα Σίλβα από την Νότιγχαμ στους Πορτογάλους.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήθελε δεδομένα την απόκτηση του Ζότα Σίλβα και φαίνεται πως είχε φτάσει σε συμφωνία για τον δανεισμό του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, με οψιόν αγοράς που θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί αναλόγως της απόδοσής του.

Σύμφωνα με την «A Bola» ωστόσο, ο Βαγγέλης Μαρινάκης -που αρχικά είχε αποδεχθεί τους όρους της συμφωνίας- δυσαρεστήθηκε από την αγορά του Φώτη Ιωαννίδη από τον πορτογαλικό σύλλογο.

Συγκεκριμένα, ήλπιζε πως τα «Λιοντάρια» θα αγοράσουν τον Κλέιτον από την Ρίο Άβε, ομάδα ιδιοκτησίας του, ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε -κατά το δημοσίευμα- και η έχθρα που υπάρχει ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Ο ίδιος ο παίκτης πάντως θέλει να συνεχίσει στην Λισαβόνα και μένει να φανεί ποια θα είναι η έκβαση της υπόθεσης.