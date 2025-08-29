Φύσσας: «Ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να αντιμετωπίζει μεγάλες ομάδες»

Ο Τάκης Φύσσας μίλησε για την κλήρωση του Παναθηναϊκού στην League Phase του Europa League, τονίζοντας πως το «Τριφύλλι» είναι σε μια φάση που δημιουργεί το καινούριο του status εκτός των συνόρων.

Ο -μεταξύ άλλων- αντιπρόεδρος και πρεσβευτής του Παναθηναϊκού εξήγησε πως ο σύλλογος χτίζει ξανά το δικό του brand name στην Ευρώπη και τόνισε ότι ανέκαθεν το «Τριφύλλι» ήταν συνηθισμένο στα μεγάλα παιχνίδια.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Για εμάς, το ζητούμενο ήταν να βρεθούμε στη League Phase του Europa League. Η ομάδα πέτυχε το στόχο της.

Οι ποδοσφαιριστές έφεραν δύο προκρίσεις. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί θα αντιμετωπίσουμε πολλές και καλές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός ανέκαθεν βρισκόταν στα σαλόνια της Ευρώπης, η ομάδα έχει αρχίσει να δημιουργεί το καινούργιο της status.

Ακολουθούμε το πλάνο του προπονητή και της διοίκησης. Οι ποδοσφαιριστές έχουν αντιληφθεί πού βρίσκονται. Ελπίζω αυτή να είναι η αρχή και να συνεχίσουμε όλη τη σεζόν με αυτούς τους ρυθμούς. Παιχνίδι με παιχνίδι, ταπεινά. Είμαστε όλοι μαζί και προσπαθούμε για το επόμενο βήμα.

Η Ρόμα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, όμως, ο Παναθηναϊκός έχει μάθει να αντιμετωπίζει μεγάλες ομάδες. Οι αναμνήσεις κόντρα στη Ρόμα είναι όμορφες. Και οι άλλες ομάδες είναι σημαντικές.

Θα βγουν τα τεφτέρια προς το τέλος της League Phase. Θα δούμε το πρόγραμμα και πώς θα χωρέσει με τα υπόλοιπα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Ο κόσμος έχει μάθει να γεύεται επιτυχίες στην Ευρώπη».