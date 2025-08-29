Η ενημέρωση της ΑΕΚ: Η ΑΕΚ επικράτησε με 2-0 της Άντερλεχτ στην κατάμεστη OPAP Arena, στη ρεβάνς των Play Offs του UEFA Conference League, κερδίζοντας την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.
Η ομάδα μας μπήκε αποφασισμένη στο γήπεδο και με την ώθηση του κόσμου έφτασε στο πρώτο γκολ στο 36’ με δυνατό σουτ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά. Τα τέρματα διπλασιάστηκαν για την ΑΕΚ στο 48’ από την έξοχη ενέργεια και το τελείωμα του Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος «σφράγισε» την ευρωπαϊκή συνέχεια της ομάδας στη League Phase του Conference League.
Η κάμερα του ΑΕΚ TV κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης, αλλά και τους ξέφρενους πανηγυρισμούς στον αγωνιστικό χώρο και στα αποδυτήρια μετά τη νίκη και την πρόκριση.
ΑΕΚ: Έκσταση για την πρόκριση - Το φιλί Ηλιόπουλου στην μπάλα και το τετ-α-τετ με Ριμπάλτα-Νίκολιτς (vid)
