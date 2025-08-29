Βιτόρια: «Έχουμε φιλοδοξίες για το Europa League, να υπολογίσουν όλοι τον Παναθηναϊκό ως μεγάλη ομάδα»

Ο Ρουί Βιτόρια τόνισε ότι κανένας αντίπαλος δεν τον τρομάζει και πως ο Παναθηναϊκός έχει φιλοδοξίες στο Europa League και θα μπει σε κάθε αγώνα με στόχο τη νίκη.

Ο προπονητή του «Τριφυλλιού» στάθηκε στο μέγεθος που έχει ο Παναθηναϊκός και εξήγησε πως ο σύλλογος μπαίνει στην διοργάνωση με φιλοδοξίες, έχοντας στόχο να παλέψει σε κάθε αγώνα για τη νίκη.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην κάμερα της Cosmote TV:

«Όλες οι ομάδες πρέπει να υπολογίσουν τον Παναθηναϊκό ως μια δύναμη μεγάλη, μία πολύ σοβαρή ομάδα. Έχουμε φιλοδοξίες για την διοργάνωση, θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο σε κάθε ματς για να πάρουμε την νίκη.



Η Ρόμα είναι πολύ γνωστή ομάδα, έρχεται από το Πρωτάθλημα το ιταλικό, στο ranking είχε την πιο υψηλή βαθμολογία. Κάτι δείχνει που είναι εκεί, έχει κάνει πορείες. Εμείς πρέπει να τους αναλύσουμε όλους στην ώρα τους, να είμαστε προετοιμασμένοι και πιστεύω θα τα καταφέρουμε πολύ καλά.



Οι αντίπαλοι εμένα δεν με τρομάζουν. Έχουμε πολλές δυνατότητες. Ξεκινά το πρωτάθλημα, θα έχουμε ματς σε δύο ταμπλό, πρέπει να ολοκληρωθεί και το ρόστερ, να συνεχίσουμε να δουλεύουμε σωστά. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλους τους αγώνες, θα χρειαστούμε τα πάντα σε καλό βαθμό, όπως η οργάνωση που έχουμε μέχρι τώρα».

Στα social media, ο Πορτογάλος τεχνικός έγραψε: «Προκριθήκαμε στο Europa League. Πετύχαμε αυτό το πρώτο επίτευγμα για την ομάδα, αποτέλεσμα σπουδαίας δουλειάς από όλους. Τώρα είμαστε συγκεντρωμένοι στην έναρξη του Πρωταθλήματος».