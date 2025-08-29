ΠΑΟΚ Β: Αλλαγή έδρας στο φιλικό με την Αναγέννηση Καρδίτσας

Το φιλικό του ΠΑΟΚ Β απέναντι στην Αναγέννηση (31/8 17:30) θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής και όχι στην Καρδίτσα όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί.

Ο Δικέφαλος χθες (28/8) επικράτησε του Ηρακλή Θερμαϊκού (2-1) στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής, όπου την Κυριακή (31/8) θα φιλοξενήσει την Αναγέννηση σε ένα από τα τελευταία «ασπρόμαυρα» φιλικά.

Το εν λόγω φιλικό, αρχικά ήταν να διεξαχθεί στην Καρδίτσα, παρόλα αυτά όπως ανακοίνωσε η Θεσσαλική ομάδα, ο αγώνας θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Λόλα στη Σουρωτή της Θεσσαλονίκης.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:30 με τον Νίκο Καραγεωργίου να βγάζει τα τελευταία συμπεράσματα ενόψει της έναρξης της σεζόν που είναι σε δύο εβδομάδες.

Την Δευτέρα (1/9), ο ΠΑΟΚ Β θα μάθει το πρόγραμμά του τη φετινή σεζόν, καθώς θα διεξαχθεί στην Αθήνα η κλήρωση της Super League 2.