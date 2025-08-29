Μπάλντε... reloaded - Ο ΠΑΟΚ τον «έδεσε» μέχρι το 2028!

Ο Μαχαμαντού Μπάλντε ήταν η αποκάλυψη των τελευταίων μηνών στο «ασπρόμαυρο» στρατόπεδο, με τον ΠΑΟΚ να τον «δένει» μέχρι το 2028.

Συστήθηκε στο... κοινό του Δικεφάλου την περσινή σεζόν, όντας νέο στέλεχος προερχόμενος από τις ακαδημίες της Πάφου.

Ο Ισπανοσενεγαλέζος Μπάλντε πρωταγωνίστησε με την «ασπρόμαυρη» Κ19, παίρνοντας την ευκαιρία να αγωνιστεί με την ανδρική ομάδα στα φιλικά προετοιμασίας.

Ο ΠΑΟΚ τον «έδεσε» για τρία ακόμα χρόνια, με τον 18χρονο εξτρέμ να αγωνίζεται με την φανέλα του Δικεφάλου μέχρι τον Ιούνιο του 2028.

Την... αποκάλυψη έκανε ο ατζέντης του νεαρού μεσοεπιθετικού, Λέο Κορνατσίνι, ο οποίος βρέθηκε μάλιστα χθες (28/8) στο γήπεδο της Τούμπας παρακολουθώντας από κοντά τη νικηφόρα ρεβάνς του ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Υπέροχη μέρα!

Είμαι πραγματικά χαρούμενος για ένα ακόμη βήμα στην καριέρα ενός από τα μεγαλύτερα ταλέντα με τα οποία είχα την τύχη να συνεργαστώ στη διάρκεια της ποδοσφαιρικής μου πορείας. Πέρα από το ταλέντο που σου χάρισε ο Θεός, αυτό που με γεμίζει αισιοδοξία είναι η ταπεινότητα, το χάρισμα και η ευγένειά σου.

Συνέχισε έτσι, αδελφέ μου. Εύχομαι αυτό να είναι ένα ευλογημένο νέο ξεκίνημα!

Απεριόριστη ευγνωμοσύνη στον ΠΑΟΚ, στην οικογένεια Σαββίδη, στη διοίκηση και σε όλο το επιτελείο. Ένας γιγάντιος σύλλογος, με ειλικρινείς και αξιοπρεπείς ανθρώπους.

Είμαι πολύ χαρούμενος που ο Μπάλντε βρίσκεται σε έναν σύλλογο που τα τελευταία χρόνια κάνει εξαιρετική δουλειά με τους νέους ποδοσφαιριστές.

Ένα ξεχωριστό «ευχαριστώ» σε αυτό το κλαμπ που πάντα με σέβεται και πιστεύει σε μένα!

Ευχαριστώ τον Λούκας και την @lannasports_management. Όπου υπάρχει σεβασμός και ειλικρίνεια, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι η πρόοδος!».