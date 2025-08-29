Η «ακτινογραφία» των έξι αντιπάλων της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League

Το SDNA αναλύει τους αντιπάλους της ΑΕΚ στη League Phase του UEFA Conference League. Η Ένωση φιλοξενήσει στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena Σάμροκ Ρόβερς, Αμπερντίν και Κραιόβα, ενώ θα κληθεί να αντιμετωπίσει εκτός έδρας Φιορεντίνα, Τσέλιε και Σαμσουνσπόρ.

Αποστολή στο «Αρτέμιο Φράνκι»

Η Φιορεντίνα που θα παίξει με την ΑΕΚ στη Φλωρεντία, υπήρξε φιναλίστ στους δύο τελευταίους τελικούς του Conference League, χάνοντας το τρόπαιο από Ολυμπιακό (μέσα στην «OPAP Arena») και Μπέτιτς. Ο Ιταλός τεχνικός, Στέφανο Πιόλι αντικατέστησε τον Ραφαέλε Παλαντίνο. Πριν από την συμμετοχή στη League Phase του Europa League απέκλεισε, στα play offs την ουκρανική Πολίσια Ζίτομιρ με δύο νίκες, 0-3 εκτός έδρας και 3-2 στο Αρτέμιο Φράνκι.

Στην πρεμιέρα του Campionato ήρθε ισόπαλη 1-1 εκτός έδρας με την Κάλιαρι. Διατήρησε σε μεγάλο βαθμό τον περσινό της κορμό και κράτησε τους Νικολό Φατζόλι από τη Γιουβέντους, Άλμπερτ Γκούντμουνσον από την Τζένοα, Ρόμπιν Γκόσενς από την Ουνιόν Βερολίνου και του περσινού πρώτου σκόρερ της ομάδας, Μόιζε Κιν. Αποχώρησε ο επί σειρά ετών αρχηγός της ομάδας, Μπιράγκι (Τορίνο).

Πρωτάθλημα: Ιταλίας

Έτος ίδρυσης: 1926

Έδρα-χωρητικότητα: Αrtemio Franchi - 43.147

Προπονητής: Στέφανο Πιόλι

Μάχη στην Τουρκία

Η Σαμσουνσπόρ είναι ένας από τους πλέον ιστορικούς συλλόγους της Τουρκίας, με έδρα την Σαμψούντα. Στα πλέι-οφ του Europa League βρήκε μπροστά της τον Παναθηναϊκό, αποκλείστηκε με ήττα στο ΟΑΚΑ (2-1) και ισοπαλία στην Τουρκία και... υποβιβάστηκε στη διοργάνωση του Conference για να συναντήσει την ΑΕΚ την οποία θα φιλιξενήσει στο «Στάδιο 19ης Μαϊου», χωρητικότητας 33.000 θεατών, το οποίο εγκαινιάστηκε το 2017 και αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα γήπεδα της Τουρκίας. Ο προπονητής Τόμας Ρέις επιλέγει ένα «σφιχτό» 4-3-3. Στο ρόστερ της ξεχωρίζει ο Γάλλος μέσος Ολιβιέ Εντσάμ, ενώ η πιο ακριβή φετινή μεταγραφή είναι ο Αντονί Μακουμπού από την Κάλιαρι. Σημαντικός παίκτης και ο επιθετικός Λάντρι Ντιμάτα αλλά και ο Μάριους Μουαντιλμαντζί . Ο 27χρονος Βέλγος επιθετικός μέσα σε δύο σεζόν έχει πραγματοποιήσει 65 συμμετοχές με την φανέλα της Σάμσουνσπορ έχοντας σκοράρει 20 γκολ και δώσει 6 ασίστ.

Πρωτάθλημα: Τουρκίας

Έτος ίδρυσης: 1965

Έδρα-χωρητικότητα: «Στάδιο 19ης Μαϊου» - 33.000

Προπονητής: Τόμας Ρέις

Η Αμπερντίν στην Αθήνα

Η Αμπερντίν την οποία θα φιλοξενήσει η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι μια παραδοσιακή ομάδα της Σκωτίας με έτος ίδρυσης το 1903. Τις προθήκες της κοσμούν τέσσερα πρωταθλήματα Σκωτίας, επτά Κύπελλα, έξι Λιγκ Καπ, ένα Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης (1983) κι ένα UEFA Σούπερ Καπ (1983). Όλα αυτά βέβαια ανήκουν στο μακρινό παρελθόν καθώς έχει να πανηγυρίσει τίτλο πολλά χρόνια και βρίσκεται στη σκιά των Ρέιντζερς και Σέλτικ. Έχει ξεκινήσει άσχημα την πορεία της στο εγχώριο πρωτάθλημα με δυο ήττες (έχει και μια νίκη για το Λιγκ Καπ απέναντι στην Γκρίνοκ με 3-0), ενώ όπως και η Σαμσουνρπόρ, έτσι και η Αμπερντίν ήρθε στη League Phase του Conference αφού δεν τα κατάφερε στο Europa μένοντας εκτός από την Στεάουα με ισοπαλία στην Σκωτία (2-2) και ήττα (3-0) στην Ρουμανία. Προπονητής της ειναι ο 47χρονος Σουηδός Τζίμι Θελίν ενώ ξεχωρίζουν στο ρόστερ της ο Άγγλος μέσος Λέιτον Κλάρσκσον και ο 23χρονος Γάλλος μεσοεπιεθτικός Αντίλ Αουτσίστε που εχει αποκτηθεί δανεικός από την Σάντερλαντ.

Πρωτάθλημα: Σκωτίας

Έτος ίδρυσης: 1903

Έδρα-χωρητικότητα: Pittodrie Stadium - 19,274

Προπονητής: Τζίμι Θελίν

Η πιο ιστορική ομάδα της Ιρλανδίας έρχεται στην «OPAP Arena»

Η Σάμροκ Ρόβερς (Shamrock Rovers F.C.) είναι η πιο ιστορική και επιτυχημένη ποδοσφαιρική ομάδα της Ιρλανδίας και θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έχει τις περισσότερες κατακτήσεις στο ιρλανδικό πρωτάθλημα και στο Κύπελλο Ιρλανδίας. Είναι η πρώτη ιρλανδική ομάδα που συμμετείχε σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης (Europa League 2011–12). Στον πάγκο της ομάδας κάθεται ο Στέφεν Μπράντλει (από τον Νοέμβριο του 2016) έχοντας συνολικά 392 παιχνίδια! Για να φτάσει στη League Phase του Conference League πέρασε από τρεις προκριματικούς γύρους αποκλείοντας κατά σειρά τις St Joseph's FC (Γιβραλτάρ) (0-4 εκτός, 0-0 εντός) Μπαλκάνι (Κόσοβο) (1-0 εκτός, 4-0 εντός) και Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία) (1-2 εκτός, 0-0 εντός). Πολυτιμότερος παίκτης της ομάδας είναι ο 35χρονος Ιρλανδός μεσοεπιθετικός, Ρόφι Γκάφνεϊ που σε έξι φετινά ματς μετράει 3 γκολ.



Πρωτάθλημα: Ιρλανδίας

Έτος ίδρυσης: 1899

Έδρα-χωρητικότητα: Tallaght Stadium – 10.500

Προπονητής: Στέφεν Μπράντλει

Η Τσέλιε και ο…παλιόφιλος Άλμπερτ Ριέρα

Η ομάδα από την Σλοβενία θα παίξει στην έδρα της με την ΑΕΚ. Για να φτάσει στη League Phase του Conference League, απέκλεισε στον α΄προκριματικό γύρο του Europa League την Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) (2-3 εκτός, 3-3 εντός), αποκλείστηκε από την ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) (1-1 εντός, 2-1 εκτός) στον β΄προκριματικό γύρο του Europa League, πέρασε την Λουγκάνο (Ελβετία) (0-5 εκτός, 2-4 εντός) στον γ΄προκριματικό γύρο του Conference League και την Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία) (1-0 εντός, 0-2 εκτός) στα play offs της διοργάνωσης. Οδηγεί την κούρσα στο φετινό πρωτάθλημα της Σλοβενίας, γράφοντας στο κοντέρ έξι νίκες σε έξι ματς κι ενώ την περασμένη σεζόν τερμάτισε στην τέταρτη θέση. Στον πάγκο της ομάδας κάθεται από το καλοκαίρι του 2024 (71 αγώνες) ο Ισπανός προπονητής κι άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Άλμπερτ Ριέρα. Μεγάλο αστέρι της ομάδας είναι ο διεθνής Σλοβένος δεξιός μπακ και αρχηγός, Ζαν Καρνίντσικ. Πρώτος φετινός σκόρερ της είναι ο 26χρονος Κροάτης φορ, Φράνκο Κοβάσεβιτς (11 γκολ σε 11 ματς) κι ακολουθεί ο 24χρονος Ρώσος αριστερός εξτρέμ, Νικίτα Ιοσίφοβ (6 γκολ σε 14 ματς).

Πρωτάθλημα: Σλοβενία

Έτος ίδρυσης: 1919

Έδρα-χωρητικότητα: Stadion Z’ dezele - 13.059

Προπονητής: Άλμπερτ Ριέρα

Τρομερό ξεκίνημα και ομάδα επικίνδυνη η Κραιόβα

Η Κραιόβα με έτος ίδρυσης το 1948 που έχει κατακτήσει 3 πρωταθλήματα, 6 κύπελλα και 1 σούπερ καπ Ρουμανίας έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν καθώς βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος με 19 πόντους σε 7 παιχνίδια. Παράλληλα για να φτάσει στη League Phase του Conference ξεκινησε απο τον 2ο προκριματικο και πετυχε τρεις σερί προκρίσεις. Απέκλεισε την Σαράγεβο με ήττα 2-1 εκτός και νίκη 3-0 εντός, την Σπάρτακ Τρνάβα με νίκη 3-0 εντός και ήττα 4-3 εκτός και την Μπασακσεχίρ με δυο νίκες (1-2 στην Τουρκία και 3-1 στην Ρουμανία χθες). Προπονητής είναι ο 44χρονος Μιρελ Ραντόι που έχει αγωνιστεί στην Στεάουα ενώ ξεχωρίζουν στο ρόστερ της ο διεθνής αριστερός Ρουμάνος μπακ και αρχηγός της Νικουσόρ Μπάνκου και οι μεσοεπιθετικοί Τσικαλντάου και Μπαϊράμ. Η ΑΕΚ θυμίζουμε αντιμετώπισε την Κραιόβα το 2019 στα προκριματικά του Europa League εξασφαλίζοντας την πρόκριση με νίκη 0-2 στην Ρουμανία και ισοπαλία 1-1 στο ΟΑΚΑ.

Πρωτάθλημα: Ρουμανία

Έτος ίδρυσης: 1948

Έδρα-χωρητικότητα: Στάδιο Ιόν Ομπλεμένκο

Προπονητής: Μιρέλ Ραντόι