Αν κάνει φρούριο το ΟΑΚΑ περνάει στην επόμενη φάση ο Παναθηναϊκός!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την κλήρωση του Παναθηναϊκού στην League Phase του Europa League, που του δίνει το δικαίωμα να βάλει στόχο την πρόκριση και να ονειρεύεται.

Το ταξίδι στο Europa League άρχισε από την Πολωνία και την πρόκριση επί της Σαχτάρ, συνεχίστηκε στην Τουρκία, τον Πόντο και την πρόκριση επί της Σάμσουνσπορ και με βάση την κλήρωση, μπορεί να έχει πολλά ταξίδια ακόμα και ο Παναθηναϊκός ονειρεύεται.

Η Ρόμα, η Βικτόρια Πλζεν, η Στουρμ Γκρατς η Γκο Αχεντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ και η Φέγενορντ, η Φερεντσβαρος, η Μάλμε και η Γιουνγκ Μπόις εκτός. Την βλέπεις την κλήρωση και με βάση το ότι ο Παναθηναϊκός απέκλεισε την Σαχτάρ, έπρεπε βάση εικόνας να αποκλείσει την Ρέιντζερς και πέρασε και την Σάμσουνσπορ, λες ότι μπορεί η ομάδα να βάλει στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Είναι ρεαλιστικός στόχος, αρκεί ο Παναθηναϊκός να παρουσιάσει την εικόνα, που μας παρουσίασε μέχρι τώρα στα καλοκαιρινά προκριματικά και να ενισχυθεί όπως πρέπει επιθετικά. Για να προκριθεί στους 24 ο Παναθηναϊκός με βάση τα περσινά κριτήρια πρέπει να μαζέψει 10 βαθμούς. Για να μπει στην οκτάδα και να πάει στους 16 απευθείας θέλει 14 βαθμούς.

Ο στόχος της ομάδας του Βιτόρια είναι να πάρει 10 τουλάχιστον βαθμούς στο ΟΑΚΑ. Νίκες με Βικτόρια Πλζεν, Γκο Ααχεντ Ιγκλς και Στουρμ Γκρατς και μία ισοπαλία με Ρόμα. Αν αυτό συμβεί θα πρέπει να έρθουν τα πάνω-κάτω, για να μην προκριθεί. Και στη συνέχεια για την απευθείας πρόκριση στους 16 ψάχνει άλλους τέσσερις βαθμούς. Ένα διπλό και μία ισοπαλία με Φερεντσβάρος, Γιανγκ Μπόις, Μάλμε, Φέγενορντ. Όλα τα εκτός έδρας είναι δύσκολα, αλλά μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει μία νίκη, που ψάχνει. Θα παίξει και ρόλο το πρόγραμμα, διότι θα είναι άλλο να πάει να παίξει στην Σουηδία με πάγο και άλλο να παίξει νωρίς, που δεν θα έχουν πιάσει τα κρύα ακόμα.

Είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού, να κάνει ένα βήμα παραπάνω και να προχωρήσει στην επόμενη φάση του Europa League. Είναι μία ομάδα, που χτίζει χαρακτήρα, μία ομάδα που μαθαίνει να στέκεται απέναντι σε δύσκολους αντιπάλους και να προκρίνεται, μία ομάδα που δεν καταλαβαίνει από έδρες, όπως χθες στην Σαμσούντα.

Αν ο Παναθηναϊκός κάνει φρούριο το ΟΑΚΑ μπορεί να φθάσει μακριά στο Europa League και να κάνει ένα βήμα παραπάνω από πέρυσι. Φυσικά δεν χρειάζεται ενθουσιασμός για την κλήρωση, διότι όλοι οι αντίπαλοι είναι καλοί και ομάδες με ιστορία σε καλές ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και αν δεν τις προσέξεις αυτές τις ομάδες μπορείς να την πατήσεις. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, πρέπει να πούμε, ότι ο Παναθηναϊκός απέφυγε πολύ πιο δύσκολες ομάδες. Και πιστεύω, ότι από αύριο ίσως… αρχίσει μία ΕΔΕ στην ΟΥΕΦΑ πως διάολο έγινε αυτό και μία φορά είχε και ο Παναθηναϊκός μία βατή κλήρωση.

Τι χρειάζεται τώρα; Ένα βαρβάτο φορ, τον Ταμπόρδα που έρχεται και η ομάδα να συνεχίσει να βελτιώνεται. Πίστη στην ομάδα, στήριξη διότι μας έδειξε το καλοκαίρι, ότι κάτι καλό χτίζεται και με αναβάθμιση του ρόστερ.

*Δεν το έγραψα χθες, αλλά να πούμε ότι πάλι έφαγαν πέναλτι από τον Παναθηναϊκό στην Τουρκία στην ανατροπή του Τετέ. Συνηθίσαμε….

*Respect σε όλα τα παιδιά, που βρέθηκαν στην εξέδρα στην Τουρκία και με την φωνή τους βοήθησαν την ομάδα να πάρει την πρόκριση. Με τον ψηλό και τον Λάμπρο πρόκριση δεν χάνεις…