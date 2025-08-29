Καρυπίδης: «Σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες»

Ο Χρήστος Καρυπίδης κάνοντας ένα πρώτο σχόλιο για την κλήρωση του ΠΑΟΚ, τόνισε πως σε τέτοιο επίπεδο δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες.

Η κληρωτίδα... έβαλε δύσκολα στον Δικέφαλο, ο οποίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει δύο ομάδες από Ισπανία και δύο από Γαλλία, ταξιδεύοντας δις σε Λυών και Λιλ αντίστοιχα.

Ο Αθλητικός διευθυντής της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, Χρήστος Καρυπίδης έκανε ένα πρώτο σχόλιο για την σημερινή (29/8) κλήρωση, τονίζοντας πως δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι σε τόσο υψηλό επίπεδο.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην Cosmote TV:

«Δεν είναι εύκολη η κλήρωση, όμως σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν εύκολες ομάδες. Έχουμε αντιπάλους από Γαλλία και Ισπανία, ομάδες με δυναμική και ιστορία. Θα έχουμε καλύτερη εικόνα όταν αναλύσουμε τους αντιπάλους για τα περαιτέρω. Κάποιες φορές στο ποδόσφαιρο υπολογίζεις να πάρεις βαθμούς από πιο βατούς αντιπάλους και τα πράγματα εξελίσσονται διαφορετικά. Θα έχουμε καλύτερο ρυθμό στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αισιοδοξούμε για το Europa League. Αυτός ήταν ο βασικός μας στόχος, το κάναμε και πέρσι και είμαστε χαρούμενοι που το πετύχαμε και την φετινή χρονιά.

Κοιτάμε για τους επόμενους στόχους πλέον. Η έδρα παίζει σημαντικό ρόλο, να είσαι με τον κόσμο σου, όμως έχουμε χτίσει μία καλή νοοτροπία και στα εκτός έδρας ματς και θα έλεγα ότι από πέρσι με το νέο φορμάτ όλα τα παιχνίδια έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και μέχρι το τέλος γίνεται μεγάλη μάχη για τις προκρίσεις. Είναι νωρίς να αναλύσουμε τους αντιπάλους, η Μπέτις παίζοντας σε τελικό είναι μία πολύ ποιοτική ομάδα και είναι από τα φαβορί».

