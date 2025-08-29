Ταξίδια σε Γαλλία και Ισπανία, εντός στα μέτρα του: Τα προφίλ των αντιπάλων του ΠΑΟΚ!

To SDNA αναλύει τα προφίλ των αντιπάλων του ΠΑΟΚ στο League Phase του Europa League.

Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στο Μονακό η κλήρωση για το League Phase του Europa League, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ έμαθε τους ευρωπαϊκούς του αντιπάλους.

Ο Δικέφαλος, υποδέχεται στην Τούμπα τις Μπέτις, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Γιουνγκ Μπόις, Μπραν και ταξιδεύει εκτός για τα ματς με Λιλ, Λυών, Λουντογκόρετς και Θέλτα!

Το SDNA αναλύει τα προφίλ των οκτώ ομάδων που θα βρει στον δρόμο του το σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ρεάλ Μπέτις

Η πρώτη ομάδα που ήρθε από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στον δρόμο του ΠΑΟΚ είναι η Ρεάλ Μπέτις, την οποία θα υποδεχθεί στην Τούμπα.

Οι Ισπανοί βρέθηκαν την περασμένη σεζόν στον τελικό του Conference League αλλά ηττήθηκαν από την Τσέλσι με 1-4. Πρόκειται για ένα σύνολο με 154.000.000 ευρώ αξία, ενώ το μεγάλο αστέρι ακούει στο όνομα του κεντρικού επιθετικού, Κούτσο Ερνάντεζ αλλά και του Τζιοβάνι Λο Σέλσο, ενώ ο Ίσκο δεν θα αγωνιστεί λόγω σοβαρού τραυματισμού. Προπονητής της ομάδας είναι ο πολύπειρος Μάνουελ Πελεγκρίνι.

Λιλ

Η δεύτερη ομάδα που προέκυψε από την κληρωτίδα είναι η Λιλ, ένα σύνολο με περίπου 220 εκατομμύρια ευρώ αξία και αστέρια του γκρουπ τους Ζεγκρόβα που φημολογείται πως θα πάρει μεταγραφή στη Γιουβέντους και τον 17χρονο Μπουαντί με αξία σχεδόν 30 εκατομμύρια, ενώ υπάρχει και ο σπουδαίος Ολιβιέ Ζιρού, στα 38 του πλέον.

Προπονητής είναι ο εξαιρετικός Μπρούνο Ζενεσιό, ενώ το γήπεδο της Λιλ είναι το «Πιερ Μορουά» με χωρητικότητα 50.000 θεατές.

Λυόν

Mετά από ένα πολύ αγχωτικό καλοκαίρι όπου αρχικά υποβιβάστηκε λόγω χρεών αλλά τελικά έμεινε στην κατηγορία, η Λυόν ψάχνει να βρει και πάλι τα πατήματά της. Η αξία του ρόστερ είναι στα 182 εκατομμύρια ευρώ και από αυτό ξεχωρίζει ο Μαλίκ Φοφανά, ενώ την ομάδα προπονεί ο Πάουλο Φονσέκα. Γήπεδό της είναι το «Grupama Stadium» με 60.000 θεατές.

Θέλτα

Ίσως η πιο... άτυχη κλήρωση για την ομάδα, καθώς προέκυψε από τις ομάδες που ήταν στο τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας. Mία ομάδα με ρόστερ 120 εκατομμυρίων ευρώ και τον Όσκαρ Μινγκέθα (20 εκατ.) πιο ακριβό παίκτη. Ανάμεσα σε αυτούς, και ο αιώνιος-σπουδαίος αρχηγός Ιάγκο Άσπας, στα 38 του. Αγωνίζεται στο «Balaidos» χωρητικότητας περίπου 30.000 θεατών.

Μπραν

Η ομάδα της Νότιας Νορβηγίας που διέπρεψε πέρσι θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. «Μαέστρος» της ομάδας ο Φρέιρ Αλεξάντερσον, ο οποίος βρίσκεται στον πάγκο της Μπραν από τον Ιανουάριο του 2025, ενώ το «αστέρι» του ρόστερ είναι ο αμυντικός Έιβιντ Χέλαντ, με τη συνολική «αξία» του ρόστερ να ανέρχεται στα 26 εκατομμύρια ευρώ.

Στη φετινή σεζόν βρίσκεται στην 3η θέση της Eliteserien, διεκδικώντας ακόμη και τον τίτλο. Παράλληλα, η ομάδα εξασφάλισε την πρόκριση στη League Phase του Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία της αφού απέκλεισε με 6‑1 την AEK Λάρνακας στα playoffs. Αυτή η επιτυχία θεωρείται ιστορική για το σύλλογο, οικονομικά και αγωνιστικά, καθώς αποφέρει σημαντικά έσοδα και αναβαθμίζει το κύρος της Μπραν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Λουντογκόρετς

Η «γενέτειρα» του Ντεσπόντοφ στον δρόμο του ΠΑΟΚ. Προπονητής των πρωταθλητών Βουλγαρίας είναι ο Ρουί Μότα από τη φετινή σεζόν, με το ρόστερ να εκτιμάται περίπου στα 48 εκατομμύρια ευρώ. Όσο για το... αστέρι της ομάδας, ένας από τους πιο πολύτιμους παίκτες είναι ο εξτρέμ Βίρτζιλ Μισιντγιάν με εκτιμώμενη αξία περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ.

Το γήπεδο της ομάδας είναι το Huvepharma Arena, χωρητικότητας 10,423 θεατών, ενώ τη φετινή σεζόν ξεκίνησε από τον 1ο προκριματικό του Champions League, προχώρησε στον 3ο προκριματικό, αλλά αποκλείστηκε από τη Φερεντσβάρος. Στα playoffs του Europa League, νίκησε τη Σκεντίγια με συνολικό σκορ 5‑3 (ήττα 1‑2 εκτός έδρας, νίκη 4‑1 στην Βουλγαρία μετά από παράταση).

Μακάμπι Τελ Αβίβ

Οι πρωταθλητές Ισραήλ έρχονται... Τούμπα. Ο σύλλογος αγωνίζεται υπό τις οδηγίες του Σέρβου προπονητή Ζάρκο Λάζετιτς, που ανέλαβε τον Ιούνιο του 2024. Η συνολική χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ κυμαίνεται στα 27 εκατομμύρια ευρώ με τον «σταρ» να είναι ο Σέρβος χαφ Κρίστιαν Μπέλιτς.

Τη φετινή περίοδο, η Μακάμπι Τελ Αβίβ ξεκίνησε στα προκριματικά του Champions League αλλά αποκλείστηκε από την Πάφο, με συνολικό σκορ 2-1, και συνέχισε στο Europa League. Στα προκριματικά του Europa League, σημείωσε προκρίσεις επί της Χαμρούν και Δυναμό Κιέβου, εξασφαλίζοντας τη θέση της στη League Phase της διοργάνωσης.

Γιουνγκ Μπόις

Τα «ντεφορμέ» νεαρά αγόρια της Ελβετίας. Μία ομάδα που έχει πέσει επίπεδο από πέρσι, με προπονητή τον Τζιόρτζιο Κοντίνι από τη φετινή σεζόν. Το ρόστερ διαθέτει συνολική χρηματιστηριακή αξία περίπου 68 εκατ. ευρώ, ενώ το κεντρικό πρόσωπο και πιο πολύτιμος παίκτης είναι ο τερματοφύλακας Μάρβιν Κέλερ, με εκτιμώμενη αξία περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ.

Στα φετινά προκριματικά, προκρίθηκε στη League Phase του Europa League αφού επικράτησε στα playoffs με συνολικό σκορ 4–2 της Σλοβαν Μπρατισλάβας.