Ολυμπιακός: Χωρίς Γιάρεμτσουκ και Αγγελάκη στον Βόλο

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή του για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League (30/8, 19:00).

Στο Πανθεσσαλικό αγωνίζεται το Σάββατο (30/8, 19:00) ο Ολυμπιακός κόντρα στον Βόλο, έχοντας περίπου 10.000 φιλάθλους στο πλευρό του.

Ωστόσο, θα ταξιδέψει με ελλείψεις στην επίθεση. Εκτός έμειναν ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, λόγω ενοχλήσεων και ο Κωνστανταντίνος Αγγελάκης, κάτι το οποίο σημαίνει ότι ο Μεντιλίμπαρ θα έχει έναν σέντερ φορ στην διάθεσή του, τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακό για τον αγώνα με τον Βόλο: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Έσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι και Ελ Κααμπί.

