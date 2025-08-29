Αυτές τις ομάδες θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ στη League Phase!

Η ΑΕΚ έμαθε τους αντιπάλους της στη League Phase του UEFA Conference League: Θα φιλοξενήσει στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena Σάμροκ Ρόβερς, Αμπερντίν και Κραιόβα, ενώ θα κληθεί να αντιμετωπίσει εκτός έδρας Φιορεντίνα, Τσέλιε και Σαμσουνσπόρ.

Η Ένωση, αφού κατάφερε να ξεπεράσει τα εμπόδια των Μπερ Σεβά, Άρη Λεμεσού και Άντερλεχτ βρίσκεται πλέον στην League Phase όπου θα δώσει έξι παιχνίδια. Τρία μέσα, τρία έξω.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια θα τεθεί αντιμέτωπη με την Ιρλανδική Σάμροκ Ρόβερς, την Αμπερντίν από την Σκωτία και την Ουν. Κραϊόβα από την Ρουμανία. Παράλληλα θα ταξιδέψει στην Φλωρεντία για να αντιμετωπίσει την Φιορεντίνα που είναι το μεγαλύτερο όνομα της διοργάνωσης και προφανώς θα ήθελε να την αποφύγει, θα πάει στην Τουρκία να παίξει με την Σαμνσουνσπόρ ομάδα την οποία απέκλεισε η Παναθηναϊκός στα πλέι οφ του Europa League και... υποβίβασε στο Conference ενώ θα κοντραριστει και με την Τσέλιε από την Σλοβενία.

Το ακριβές πρόγραμμα με τη σειρά και τις ημερομηνίες των αγώνων θα ανακοινωθεί μέσα στο επόμενα 24ωρα.

Τα παιχνίδια της ΑΕΚ

Φιορεντίνα - ΑΕΚ

Τσέλιε - ΑΕΚ

Σαμνσουνσπόρ - ΑΕΚ

ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς

ΑΕΚ - Αμπερντίν

ΑΕΚ - Ουν. Κραϊόβα

Και οι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών στη League Phase

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025