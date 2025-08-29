Ολυμπιακός: Απέκτησε τον 18χρονο στόπερ Αμάρ Μίλιτσιτς από την Άντερλεχτ

Μια μεταγραφή με ορίζοντα το μέλλον έκανε ο Ολυμπιακός, αποκτώντας τον Αμάρ Μίλιτσιτς από την ομάδα νέων της Άντερλεχτ.

Νεαρούς παίκτες για όλες τις θέσεις κοιτάει ο Ολυμπιακός και στο πλαίσιο αυτό προχώρησε σε μια κίνηση που αποτελεί επένδυση για το μέλλον. Ο λόγος για τον 18χρονο Αμάρ Μίλιτσιτς, ο οποίος μετακομίζει στον Πειραιά από την Άντερλεχτ.

Ο νεαρός στόπερ, ύψους 1,90μ., ήταν αρχηγός της Κ18 της Άντερλεχτ τν περασμένη σεζόν, ο οποίος την περασμένη σεζόν έκανε 14 συμμετοχές με την ελίτ ομάδα K18 των «μωβ».

Οι Πειραιώτες θα αποκτήσουν τον Μίλιτσιτς με μεταγραφή, με συμβόλαιο για δύο χρόνια, ενώ η Άντερλεχτ θα κρατήσει ένα ποσοστό μεταπώλησης.