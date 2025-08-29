Κρισμάρεβιτς στο SDNA: «Γκολτζής και πολυσύνθετος ο Μίλος Πάντοβιτς»

Το report του Σέρβου επιθετικού με το πλούσιο ελληνικό ιστορικό, Νίκολα Κρισμάρεβιτς, για τον 23χρονο άσο της Μπάτσκα Τόπολα που βρίσκεται προ των πυλών του Παναθηναϊκού.

Προβάρει τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Μίλος Πάντοβιτς.

Το Τριφύλλι βρίσκεται στις τελικές συζητήσεις κι ετοιμάζονται να προσθέσουν στο ρόστερ τους τον 23χρονο επιθετικό της Μπάτσκα Τόπολα ο οποίος προέρχεται από μια «on fire» σεζόν (2024-25) ,ε 16 γκολ – 8 ασίστ σε 47 παιχνίδια.

Ο 23χρονος ποδοσφαιριστής συνδέθηκε το φετινό καλοκαίρι και με άλλες ελληνικές ομάδες (ΠΑΟΚ, ΑΕΚ) ωστόσο εσχάτως οι «πράσινοι» πέρασαν στο…παρασύνθημα για την απόκτησή του.

Ο Σέρβος ποδοσφαιριστής, Νίκολα Κρισμάρεβιτς που φόρεσε στην καριέρα του τις φανέλες αρκετών ελληνικών ομάδων, κατέθεσε τον περασμένο μήνα στο SDNA το προσωπικό του report για τον Πάντοβιτς και δεδομένων του τάιμινγκ που διανύουμε των προχωρημένων συζητήσεων του εν λόγω ποδοσφαιριστή με τον Παναθηναϊκό είναι μια καλή ευκαιρία να το θυμηθούμε.

«Ο Πάντοβιτς δεν είναι αυτό που λέμε ο κλασικός φορ. Η θέση στην οποία αποδίδει καλύτερα είναι στον άξονα σε ρόλο 8-10αριού. Δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα, ωστόσο διαθέτει πολύ καλή τεχνική.

Στην Μπάτσκα Τόπολα είχε έναν προπονητή που του άρεσε να αλλάζει συνεχώς συστήματα και θέσεις στους παίκτες του.

Για αυτό και ο πολυσύνθετος Πάντοβιτς έπαιξε σε πολλούς και διαφορετικούς ρόλους την περασμένη σεζόν και τα πήγε εξαιρετικά.

Έχει εξαιρετική σχέση με τα δίχτυα, είναι γκολτζής και δεν είναι τυχαίο πως πριν από τη μεταγραφή στην Μπάτσκα Τόπολα τον ήθελε η Παρτιζάν Βελιγραδίου.

Ωστόσο λόγω προβλημάτων που αντιμετώπιζε τότε η Παρτιζάν αυτός επέλεξε να πάει στην Μπάτσκα Τόπολα και δεν του βγήκε σε κακό.

Θεωρώ πως πρόκειται για έναν εξελίξιμο παίκτη που θέλει όμως το χρόνο του για να παίξει σε υψηλό επίπεδο».