Νίκολιτς σαν… Μεντιλίμπαρ

Ένας Αετός με… 11 κεφάλια κατασπάραξε την Άντερλεχτ, ο Νίκολιτς θύμισε Μεντιλίμπαρ και η ΑΕΚ ξαναβρήκε την κανονικότητά της. Γράφει ο Χρήστος Σταθόπουλος.

ΑΕΚάρα όπως έπρεπε και όπως πρέπει. Έτρωγε σίδερα, είχε το μαχαίρι στα δόντια. Ο Δικέφαλος έμοιαζε με γυπαετό: αντίκρισε το… γεύμα του (σ.σ. Άντερλεχτ), όρμησε και το κατασπάραξε. Μόνο που στην Αγιά Σοφιά της Νέας Φιλαδέλφειας δεν ήταν ένας γυπαετός, ήταν έντεκα. Έντεκα κεφάλια, έντεκα κορμιά, έντεκα ψυχές που μάτωσαν και πάλεψαν σε κάθε σπιθαμή του γηπέδου.

Η Opap Arena έβραζε. Η εξέδρα έβγαζε ηλεκτρισμό σε κάθε κλέψιμο, σε κάθε τάκλιν, σε κάθε διεκδίκηση. Η ατμόσφαιρα έφτιαχνε το σκηνικό για μια ευρωπαϊκή βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη και η ΑΕΚ δεν ήταν ομάδα, ήταν στρατός σε αποστολή.

Νίκη-ορισμός επαγγελματικής νίκης. Ναι, η Άντερλεχτ είχε κατοχή (60%-40%), αλλά η Ενωση το αίμα, τη λύσσα, την πρόκριση. Άλλη μια νίκη, άλλο ένα αήττητο για τον Μάρκο Νίκολιτς, που αποδεικνύεται killer στη νοκ-άουτ φάση. Οι μάχες το φανέρωσαν: 60-40 στις μονομαχίες, 62-38 στο έδαφος. Σαν βελγικό ρόφημα σοκολάτας, οι παίκτες του ρούφηξαν την κάθε φάση. Έτσι ήρθε και το γκολ: ο Ρότα κυνήγησε μια χαμένη μπάλα, έβαλε το πόδι, ο Κουτέσα εκτέλεσε.

Κι όλα αυτά σε μια βραδιά ιστορική: πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή διαδρομή της, η ΑΕΚ πετυχαίνει τρεις συνεχόμενες προκρίσεις, μένοντας αήττητη σε επτά ματς (τέσσερις νίκες, τρεις ισοπαλίες), με τέσσερα clean sheets και 11 γκολ στο ενεργητικό. Στοιχεία που δείχνουν μια ομάδα στιβαρή, αποφασισμένη, κανονική. Γιατί μετά την περσινή «παράνοια», η ΑΕΚ του Νίκολιτς επιστρέφει στην κανονικότητα. Και αυτό για έναν σύλλογο σαν την Ένωση είναι η μεγαλύτερη νίκη: να ξαναβρεί τον εαυτό της.

Να επιχειρήσουμε κριτική παικτών; Δεν υστέρησε κανείς. Ήταν η ΑΕΚ του νταμπλ, εκείνη που ήξερε, ήθελε και πετύχαινε. Σκυλιά του πολέμου, με αίμα και ιδρώτα στο χορτάρι.

Ο Νίκολιτς που θύμισε… Μεντιλιμπάρ

Στυγνός επαγγελματίας. Δεν χαμογελάει, ούτε μιλάει πολύ, ούτε πουλάει εικόνα. Κερδίζει. Δουλεύει και προκρίνεται. Ό,τι ακριβώς έκανε ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, το κάνει τώρα ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ. Χθες το βράδυ στην Αγιά Σοφιά η τακτική του, η πειθώ του, η ετοιμότητα της ομάδας του θύμισε τον Βάσκο αρχιστράτηγο που άλλαξε την ιστορία του Ολυμπιακού. Έτσι κι ο Νίκολιτς χτίζει μέταλλο στην ΑΕΚ, δίνει χαρακτήρα, φτιάχνει ομάδα που δεν μασάει.

Γιατί, όπως είπα, οι παίκτες του δεν χωρούν σε κριτική. Εδωσαν και την τελευταία σταγόνα αίματος. Αυτό είναι υπογραφή προπονητή και γι’ αυτό ο Σέρβος κερδίζει ήδη θέση στην καρδιά των Ενωσιτών.

Δουλειά Ριμπάλτα

Ο Χαβιέ Ριμπάλτα έχει αρχίσει να δείχνει έργο: έφερε Νίκολιτς, που μετρά 3/3 προκρίσεις και αήττητο. Έφερε Μαρίν, Κουτέσα, Ρέλβας, Πένραΐς, Γιόβιτς, που όλοι έχουν δείξει καλά δείγματα. Το παζλ είναι σχεδόν έτοιμο και απομένει ένα φορ «βαρβάτο» κι ένα εξάρι που ζητάει συνεχώς ο προπονητής. Ο Πιερό, δυστυχώς, δεν μπορεί και χθες το γήπεδο αντιδρούσε στις απελπισμένες προσπάθειές του.

Αυτή ήταν η ΑΕΚ που ονειρεύεται ο κόσμος της. Η ΑΕΚ που πατάει με δύναμη στην Ευρώπη, που μπαίνει στο γήπεδο και δεν λυγίζει, που επιστρέφει στην κανονικότητα με την τρέλα της εξέδρας να γίνεται καύσιμο. Η ΑΕΚ με 11 κεφάλια γυπαετού, που κατασπαράζει όποιον βρει στο διάβα της.

Follow me:

Instagram: chris.statho

TikTok: Statho

X (twitter): ChrisStatho