Καλαμάτα: Διαζύγιο με Κωνσταντινόπουλο, Φρίμπονγκ

Την αποδέσμευση των Παναγιώτη Κωνσταντινόπουλου και Χάγκαν Φρίμπονγκ ανακοίνωσε η Καλαμάτα.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει τη κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Κωνσταντινόπουλο.

Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου στη Μαύρη Θύελλα και σου ευχόμαστε υγεία και καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρας σου!

Η ΠΑΕ Καλαμάτα ανακοινώνει τη κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Χάγκαν Φρίμπονγκ.

Χάγκαν, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου στη Μαύρη Θύελλα και σου ευχόμαστε υγεία και καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρας σου!

