Δικαίωση για τον Κεντζιόρα: Επιστροφή στην Εθνική Πολωνίας!

Κεντζιόρα... η επιστροφή, με τον Πολωνό στόπερ του ΠΑΟΚ να συμπεριλαμβάνεται στις κλήσεις του Ούρμπαν για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Οι εμφανίσεις του Πολωνού στόπερ με τον ΠΑΟΚ, αλλά και η πρόσφατη αλλαγή προπονητή στον πάγκο της Πολωνίας, έφεραν την κλήση του Τόμας Κεντζιόρα για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.

Ο Γιαν Ούρμπαν έκανε γνωστές τις επιλογές του για τα δύο επερχόμενα παιχνίδια της Πολωνίας, με τον Κεντζιόρα να επιστρέφει στην Εθνική μετά από δύο χρόνια. Τελευταίο παιχνίδι που αγωνίστηκε με το εθνόσημο ο στόπερ του ΠΑΟΚ ήταν στις 15 Οκτωβρίου του 2023 απέναντι στη Μολδαβία.

Οι Πολωνοί θα παίξουν στις 4 Σεπτεμβρίου στο Ρότερνταμ απέναντι στην Ολλανδία, ενώ τρεις μέρες αργότερα θα υποδεχθούν στο Χορζόφ την Φινλανδία.

