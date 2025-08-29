ΑΕΚ: Κλήσεις σε Πιερό, Κοϊτά για τα ματς του Σεπτεμβρίου

Διεθνείς υποχρεώσεις έχουν τον Σεπτέμβριο ο Πιερό με την Αϊτή και ο Κοϊτά με τη Μαυριτανία.

Στις εθνικές τους ομάδες κλήθηκαν ο Φραντζί Πιερό και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά της ΑΕΚ, για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και του Κόπα Άφρικα αντίστοιχα.

Ο φορ από την Αϊτή είναι βασικό στέλεχος του εθνικού του συγκροτήματος και κλήθηκε για τα παιχνίδια με την Ονδούρα στις 5/9 και την Κόστα Ρικα στις 9/9.

Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός θα αγωνιστεί στα παιχνίδια της Μαυριτανίας για τα προκριματικά του Κόπα Άφρικα, με την Μποτσουάνα στις 7/9 και το Πράσινο Ακρωτήρι στις 10/9.

