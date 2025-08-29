Ο Λουτσέσκου μίλησε – Η Τούμπα απάντησε

Μετά την ήττα του ΠΑΟΚ στην Κροατία, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν παρασύρθηκε. Δεν έδειξε πανικό, παρά μόνο προειδοποίησε τη Ριέκα, μιλώντας με σιγουριά και πίστη για την ομάδα του.

«Έχουν στήσει μεγάλο πάρτι, δεν ξέρω από πού πηγάζει η αισιοδοξία τους», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ρεβάνς στην Τούμπα θα είχε εντελώς διαφορετικό σενάριο.

Η φράση εκείνη ερμηνεύτηκε με πολλούς τρόπους. Για κάποιους ήταν ένα κλασικό mind game προπονητή, για άλλους μια ένεση ψυχολογίας προς τους παίκτες του. Κυρίως όμως, έδειχνε την πίστη του Ρουμάνου τεχνικού σε μια ομάδα που γνώριζε ότι είναι σαφώς ανώτερη και πιο ποιοτική από τη Ριέκα. Και αυτή η ανωτερότητα φάνηκε από το πρώτο δευτερόλεπτο της ρεβάνς.

Ο ΠΑΟΚ μπήκε στο γήπεδο με ορμή, ένταση και αυτοπεποίθηση. Έβγαζε σιγουριά, με την αίσθηση πως απλώς δεν μπορούσε να χάσει. Ο τρόπος με τον οποίο πίεζε και έβγαινε μπροστά έφερνε πανικό στην άμυνα των Κροατών, οδηγώντας με μαθηματική ακρίβεια στο γκολ.

Ο Μεϊτέ ήταν εκείνος που άνοιξε τον δρόμο. Ένας ποδοσφαιριστής που δεν φημίζεται για το σκοράρισμά του, αλλά έκανε μια εμφάνιση-σεμινάριο στον άξονα, αποφεύγοντας τον Γιάνκοβιτς στο προσωπικό μαρκάρισμα, στη φάση του γκολ, γιατί κάτι του χρωστούσε από τη Ρουγιέβιτσα. Το ποδόσφαιρο τον αντάμειψε και βρήκε για πρώτη φορά δίχτυα στην Ευρώπη, μετά από 37 συμμετοχές.

Κι αμέσως μετά, ήρθε η στιγμή του «μάγου». Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πήρε την μπάλα, χόρεψε ανάμεσα σε αντιπάλους που αδυνατούσαν να τον σταματήσουν και σκόραρε με την άνεση παίκτη που ξέρει ότι το παιχνίδι τού ανήκει. Ο «Ντέλιας» έκανε ό,τι ήθελε στο χορτάρι, κουβαλώντας όλη τη δημιουργία του ΠΑΟΚ.

Στο πλευρό του, ο Ντεσπόντοφ στην πρώτη του παρουσία στην αρχική ενδεκάδα πρόσθεσε ενέργεια και κίνηση, ενώ ο Μεϊτέ και ο Κωνσταντέλιας άγγιζαν το τέλειο. Ο ρυθμός της ομάδας, η ένταση της Τούμπας, το πάθος του κόσμου συνέθεσαν μια ατμόσφαιρα που έδειχνε πως τίποτα δεν μπορούσε να ανακόψει τον ΠΑΟΚ.

Από την άλλη, η Ριέκα είχε μόλις μία στιγμή να θυμάται, με το σουτ του Φρουκ που βρήκε στο δοκάρι, όταν ο ΠΑΟΚ βρέθηκε σε φάση ανισορροπίας. Τίποτε παραπάνω. Στην πιο ήρεμη βραδιά του Γίρι Παβλένκα, ο Τσέχος τερματοφύλακας δεν χρειάστηκε σχεδόν να επέμβει, απολαμβάνοντας το ποδόσφαιρο των συμπαικτών του.

Η Ριέκα είχε καταρρεύσει. 'Εμοιαζε παραδομένη στις ορέξεις του ΠΑΟΚ που έδειχνε να το απολαμβάνει μέχρι το τελευταίο λεπτό. Να ζητά το κάτι παραπάνω. Πρώτα ο Τσάλοβ, μετά ο Γιακουμάκης και το κερασάκι από τον Πέλκα. Τρεις στιγμές κομβικές για τη ψυχολογία τους. Ο πρώτος γιατί είναι υπό ασφυκτική πίεση, ο δεύτερος για να συστηθεί στον κόσμο, να πάρει μπρος γιατί αυτό το νέο περιβάλλον φαίνεται να του «κουμπώνει» καλά και ο τρίτος γιατί από την αρχή της σεζόν βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλές αναποδιές.

Η τέλεια βραδιά έκλεισε με πεντάρα. Μια βραδιά που είχαν άπαντες ανάγκη: οι παίκτες, το τεχνικό επιτελείο, ο κόσμος. Και μία βραδιά που προστίθεται στον κατάλογο που «ξυπνά» εφιάλτες στους Κροάτες.

Υ.Γ. Σε μία ιπποτική κίνηση, μετά τον αποκλεισμό της Ριέκα, ο Ράντομιρ Τζάλοβιτς πλησίασε τους δημοσιογράφους για χειραψία, παραδέχοντας με ειλικρίνεια: «Ο ΠΑΟΚ ήταν απίστευτα δυνατός!». Μία χειρονομία αναγνώρισης της ανωτερότητας του αντιπάλου, που σίγουρα δεν είναι συνηθισμένη – ειδικά μετά από μερικά μόλις λεπτά από τη βαρύτερη ευρωπαϊκή ήττα στην ιστορία της ομάδας του.