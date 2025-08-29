MENU
Πεντάρες, εξάρες, επτάρες: Τα μεγάλα «ευρωπαϊκά» σκορ των ελληνικών ομάδων (πίνακας)

Αφορμή η πεντάρα του ΠΑΟΚ επί της Ριέκα για να μαζέψουμε σ' έναν πίνακα όλες τις μεγάλες νίκες ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελλα.

1455. Σ’ αυτό τον αριθμό έφτασαν (καλά να είναι!) οι αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων σε όλα κύπελλα Ευρώπης από την ίδρυσή τους. Με εξασφαλισμένες άλλες 30 (από οκτώ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και 6 η ΑΕΚ) και με την προοπτική κάποιες – ή ακόμα και όλες – οι ομάδες να προχωρήσουν στα πλέι οφ και τα νοκ-άουτ, το φράγμα των 1.500 διεθνών αγώνων μπορεί να ξεπεραστεί ακόμα και την φετινή μας σεζόν.

Με αφορμή την ξεγυρισμένη πεντάρα του ΠΑΟΚ επί της Ριέκα σκεφτήκαμε να μαζέψουμε σ’ έναν πίνακα όλα τα μεγάλα σκορ που έκαναν οι ελληνικές ομάδες στην μακρά, πλέον, ιστορία τους στην Ευρώπη. Συνολικά σε 35 ματς απ’ αυτά τα 1.455 επτά διαφορετικές ομάδες κατάφεραν να πετύχουν πέντε γκολ και παραπάνω σ’ ένα ματς. Το ποσοστό δεν υπερβαίνει καν το 2,5%, κι αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι και γιατί δεν πρέπει να το προσπερνάμε, αλλά να του δίνουμε τη σημασία του.

Ο ΠΑΟΚ μ’ αυτή την πεντάρα έπιασε τον Ολυμπιακό στον αριθμό αγώνων με μεγάλο σκορ. Οι δύο ομάδες έχουν από δέκα τέτοια ματς. Ο ΠΑΟΚ με πολύ λιγότερα παιχνίδια (254 έναντι 365 των «ερυθρόλευκων», αλλά και διαχρονικά με χαμηλότερης δυναμικότητας αντιπάλους. Όπως βλέπετε στον πίνακα, η ΑΕΚ μετράει έξι τέτοιες ευρείες νίκες, ο Παναθηναϊκός πέντε, ο Άρης δύο και από μία ΟΦΗ και Πανιώνιος.

Απ’ αυτά τα 35 ιστορικά ματς, στα 20 οι ελληνικές ομάδες πέτυχαν πέντε γκολ, στα 14 πέτυχαν 6 (από τρεις Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και μία Άρης, ΟΦΗ). Ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που έχει πετύχει επτά γκολ σε ευρωπαϊκό της ματς, και μάλιστα εκτός έδρας επί της Λοκομοτίβ Τιφλίας (7-0) στις 16 Σεπτεμβρίου 1999.

ΣΕΖΟΝ

ΔΙΟΡΩΑΝΩΣΗ

ΓΥΡ

ΑΓΩΝΑΣ

ΣΚΟΡ

2025/26

ΓΙΟΥΡΟΠΑ

ΠΟ

ΠΑΟΚ-Ριέκα (Κροατία)

5-0

2024/25

ΓΙΟΥΡΟΠΑ

ΟΜ

ΠΑΟΚ-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)

5-0

2023/24

ΚΟΝΦΕΡΑΝΣ

16

Μακάμπι Τ.Α. (Ισραήλ)-Ολυμπιακός

1-6

2023/24

ΓΙΟΥΡΟΠΑ

ΟΜ

Ολυμπιακός-Μπάτσκα Τόπολα (Σερβία)

5-2

2023/24

ΚΟΝΦΕΡΑΝΣ

16

ΠΑΟΚ-Ντινάμο Ζάγκρεμπ (Κροατία)

5-1

2022/23

ΚΟΝΦΕΡΑΝΣ

2ος

Άρης-Γκόμελ (Λευκορωσία)

5-1

2018/19

ΓΙΟΥΡΟΠΑ

ΟΜ

Ολυμπιακός-Ντουντελάνζ (Λουξεμβούργο)

5-1

2015/16

ΓΙΟΥΡΟΠΑ

ΠΟ

ΠΑΟΚ-Μπρόντμπι (Δανία)

5-0

2015/16

ΓΙΟΥΡΟΠΑ

2ος

ΠΑΟΚ-Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ (Κροατία)

6-0

2014/15

ΓΙΟΥΡΟΠΑ

ΟΜ

ΠΑΟΚ-Ντινάμο Μινσκ (Λευκορωσία)

6-1

2010/11

ΟΥΕΦΑ

2ος

Ολυμπιακός-Μπέσα (Αλβανία)

6-1

2010/11

ΟΥΕΦΑ

2ος

Μπέσα (Αλβανία) – Ολυμπιακός

0-5

2008/09

ΟΥΕΦΑ

ΟΜ

Ολυμπιακός-Μπενφίκα (Πορτογαλία)

5-1

2008/09

ΟΥΕΦΑ

1ος

Ολυμπιακός-Νόρτζερλαντ (Δανία)

5-0

2005/06

ΟΥΕΦΑ

ΟΜ

ΠΑΟΚ-Ρεν (Γαλλία)

5-1

2004/05

ΟΥΕΦΑ

ΟΜ

Πανιώνιος-Ντινάμο Τιφλίδας (Γεωργία)

5-2

2002/03

ΤΣ.ΛΙΓΚ

ΟΜ

Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν (Γερμανία)

6-2

2001/02

ΟΥΕΦΑ

2ος

ΠΑΟΚ-Πρίμπραμ (Σλοβακία)

6-1

2001/02

ΟΥΕΦΑ

1ος

ΑΕΚ-Γκρεβενμάχερ (Λουξεμβούργο)

6-0

2000/01

ΟΥΕΦΑ

2ος

ΑΕΚ-Χερφόλγκε (Δανία)

5-0

2000/01

ΟΥΕΦΑ

2ος

ΟΦΗ-Νάπρεντακ (Σερβία)

6-0

1999/00

ΟΥΕΦΑ

1ος

ΑΕΚ-Τορπέντο Κουτάισι (Γεωργία)

6-1

1999/00

ΟΥΕΦΑ

1ος

Λοκομοτίβ Τιφλίας (Γεωργία) – ΠΑΟΚ

0-7

1998/99

ΤΣ.ΛΙΓΚ

2ος

Παναθηναϊκός-Στεάουα Βουκ.(Ρουμανία)

6-3

1997/98

ΤΣ.ΛΙΓΚ

2ος

Ολυμπιακός-Σλάβια Μοζίρ (Λευκορωσία)

5-0

1997/98

ΟΥΕΦΑ

2ος

ΠΑΟΚ-Σπάρτακ Τρνάβα (Σλοβακία)

5-3

1997/98

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ

1ος

ΑΕΚ-Ντίναμποργκ (Λετονία)

5-0

1994/95

ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ

1ος

Παναθηναϊκός-Πίριν (Βουλγαρία)

6-1

1993/94

ΟΥΕΦΑ

1ος

Ολυμπιακός-Μπότεφ (Βουλγαρία)

5-1

1992/93

ΟΥΕΦΑ

1ος

Ελεκτροπούτερε (Ρουμ.)-Παναθηναϊκός

0-6

1988/89

ΟΥΕΦΑ

2ος

ΑΕΚ-Δυναμό Δρέσδης (Αν.Γερμανία)

5-3

1987/88

ΟΥΕΦΑ

3ος

Παναθηναϊκός-Χόνβεντ (Ουγγαρία)

5-1

1978/79

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

1ος

ΑΕΚ-Πόρτο (Πορτογαλία)

6-1

1970/71

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

1ος

Παναθηναϊκός-Ζενές Ες (Λουξεμβούργο)

5-0

1968/69

ΟΥΕΦΑ

1ος

Άρης-Χιμπέρνιανς (Μάλτα)

6-0

 

