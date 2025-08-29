Τέλος ο Μουρίνιο από τη Φενέρμπαχτσε!

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Φενέρμπαχτσε αποτελεί ο Ζοσέ Μουρίνιο!

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ζοσέ Μουρίνιο ανακοίνωσε η Φενέρμπαχτσε, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από την Μπενφίκα στα playoffs του Champions League.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, ο οποίος ανέλαβε τη Φενέρμπαχτσε τον Ιούνιο του 2024, απέτυχε την περασμένη σεζόν να οδηγήσει τα «κανάρια» της Κωνσταντινούπολης στον τίτλο του πρωταθλήματος, που κατέκτησαν για τελευταία φορά το 2014.

Ο πρώην προπονητής της Τσέλσι, της Ρεάλ Μαδρίτης και της Ίντερ, ο οποίος κατέκτησε δύο φορές το Champions League (σ.σ. το 2004 με την Πόρτο και το 2010 με την Ίντερ), έζησε αρκετές... έντονες στιγμές στην Τουρκία. Τον περασμένο Απρίλιο, χειροδίκησε εναντίον του προπονητή της Γαλατασαράι, μετά από την ήττα στο ντέρμπι του Κυπέλλου Τουρκίας, ενώ δύο μήνες νωρίτερα, τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τεσσάρων αγώνων και πρόστιμο, για σχόλια που έκανε μετά από έναν αγώνα πρωταθλήματος εναντίον της Γαλατασαράι. Ο «Special One» κατηγόρησε τον τέταρτο διαιτητή του αγώνα -και μέσω αυτού, όλους τους Τούρκους διαιτητές- ότι ευνοούν την «αιώνια αντίπαλο» της Φενερμπαχτσέ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο τεχνικός διευθυντής της Επαγγελματικής Ποδοσφαιρικής Ομάδας μας, Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος εκτελούσε τα καθήκοντά του από τη σεζόν 2024-2025, αποχώρησε από τον σύλλογό μας. Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας μέχρι σήμερα και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη μελλοντική του πορεία.