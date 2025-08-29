Στο «Βαγιέκας» η Μπαρτσελόνα, εντός με Μαγιόρκα η Ρεάλ

Η Βιγιαρεάλ φιλοξενείται από την Θέλτα, η Μπαρτσελόνα από την Ράγιο Βαγεκάνο, η Μπιλμπάο από την Μπέτις και η Χετάφε από την Βαλένθια. Το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:
- Ελτσε-Λεβάντε 29/8
- Βαλένθια-Χετάφε 29/8
- Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης 30/8
- Οβιέδο-Ρεάλ Σοσιεδάδ 30/8
- Τζιρόνα-Σεβίλη 30/8
- Ρεάλ Μαδρίτης-Μαγιόρκα 30/8
- Θέλτα-Βιγιαρεάλ 31/8
- Μπέτις-Αθλέτικ Μπιλμπάο 31/8
- Εσπανιόλ-Οσασούνα 31/8
- Ράγιο Βαγεκάνο-Μπαρτσελόνα 31/8
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
- Βιγιαρεάλ 6
- Μπαρτσελόνα 6
- Ρεάλ Μαδρίτης 6
- Αθλέτικ Μπιλμπάο 6
- Χετάφε 6
- Μπέτις 4
- Εσπανιόλ 4
- Ράγιο Βαγεκάνο 3
- Αλαβές 3
- Έλτσε 2
- Ρεάλ Σοσιεδάδ 2
- Βαλένθια 1
- Ατλέτικο Μαδρίτης 1
- Θέλτα 1
- Μαγιόρκα 1
- Σεβίλλη 0
- Λεβάντε 0
- Οσασούνα 0
- Τζιρόνα 0
- Οβιέδο 0