MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Στο «Βαγιέκας» η Μπαρτσελόνα, εντός με Μαγιόρκα η Ρεάλ

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Εκτός έδρας αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής για τις πρωτοπόρους της LaLiga, εκτός από την Ρεάλ Μαδρίτης, που θα υποδεχθεί την Μαγιόρκα.

 Η Βιγιαρεάλ φιλοξενείται από την Θέλτα, η Μπαρτσελόνα από την Ράγιο Βαγεκάνο, η Μπιλμπάο από την Μπέτις και η Χετάφε από την Βαλένθια. Το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

  • Ελτσε-Λεβάντε              29/8
  • Βαλένθια-Χετάφε            29/8
  • Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης   30/8
  • Οβιέδο-Ρεάλ Σοσιεδάδ       30/8
  • Τζιρόνα-Σεβίλη             30/8
  • Ρεάλ Μαδρίτης-Μαγιόρκα     30/8
  • Θέλτα-Βιγιαρεάλ            31/8
  • Μπέτις-Αθλέτικ Μπιλμπάο    31/8
  • Εσπανιόλ-Οσασούνα          31/8
  • Ράγιο Βαγεκάνο-Μπαρτσελόνα 31/8 

Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)

  1. Βιγιαρεάλ         6
  2. Μπαρτσελόνα       6
  3. Ρεάλ Μαδρίτης     6
  4. Αθλέτικ Μπιλμπάο  6
  5. Χετάφε            6
  6. Μπέτις            4
  7. Εσπανιόλ          4
  8. Ράγιο Βαγεκάνο    3 
  9. Αλαβές            3
  10. Έλτσε             2 
  11. Ρεάλ Σοσιεδάδ     2
  12. Βαλένθια          1
  13. Ατλέτικο Μαδρίτης 1
  14. Θέλτα             1
  15. Μαγιόρκα          1
  16. Σεβίλλη           0 
  17. Λεβάντε           0
  18. Οσασούνα          0
  19. Τζιρόνα           0
  20. Οβιέδο            0 

 

Στο «Βαγιέκας» η Μπαρτσελόνα, εντός με Μαγιόρκα η Ρεάλ