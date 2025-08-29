Στο «Βαγιέκας» η Μπαρτσελόνα, εντός με Μαγιόρκα η Ρεάλ

Εκτός έδρας αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής για τις πρωτοπόρους της LaLiga, εκτός από την Ρεάλ Μαδρίτης, που θα υποδεχθεί την Μαγιόρκα.

Η Βιγιαρεάλ φιλοξενείται από την Θέλτα, η Μπαρτσελόνα από την Ράγιο Βαγεκάνο, η Μπιλμπάο από την Μπέτις και η Χετάφε από την Βαλένθια. Το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής: Ελτσε-Λεβάντε 29/8

Βαλένθια-Χετάφε 29/8

Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης 30/8

Οβιέδο-Ρεάλ Σοσιεδάδ 30/8

Τζιρόνα-Σεβίλη 30/8

Ρεάλ Μαδρίτης-Μαγιόρκα 30/8

Θέλτα-Βιγιαρεάλ 31/8

Μπέτις-Αθλέτικ Μπιλμπάο 31/8

Εσπανιόλ-Οσασούνα 31/8

Ράγιο Βαγεκάνο-Μπαρτσελόνα 31/8 Βαθμολογία (σε 2 αγώνες) Βιγιαρεάλ 6 Μπαρτσελόνα 6 Ρεάλ Μαδρίτης 6 Αθλέτικ Μπιλμπάο 6 Χετάφε 6 Μπέτις 4 Εσπανιόλ 4 Ράγιο Βαγεκάνο 3 Αλαβές 3 Έλτσε 2 Ρεάλ Σοσιεδάδ 2 Βαλένθια 1 Ατλέτικο Μαδρίτης 1 Θέλτα 1 Μαγιόρκα 1 Σεβίλλη 0 Λεβάντε 0 Οσασούνα 0 Τζιρόνα 0 Οβιέδο 0