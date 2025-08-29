Athens Kallithea: Κάτοικος Ελ Πάσο ο Ινσούα

Στην Ελλάδα επιστρέφει ο Εμάνουελ Ινσούα μετά από τέσσερα χρόνια για λογαριασμό της Athens Kallithea, η οποία ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του Αργεντίνου αμυντικού Emanuel Insúa, 34 ετών, με ελεύθερη μεταγραφή μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Racing de Ferrol στην Ισπανία.

Ο Insúa μετρά περισσότερες από 200 συμμετοχές στην Primera División Αργεντινής και στις εγχώριες διοργανώσεις κυπέλλου, αγωνιζόμενος σε ορισμένους από τους ιστορικότερους συλλόγους της χώρας, όπως οι Boca Juniors, Newell's Old Boys, Racing Club, Vélez Sársfield και Banfield, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί για τέσσερις σεζόν στην Ελλάδα με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ.

Γεννημένος στο Buenos Aires, ο Insúa αναδείχθηκε από την ακαδημία της Boca Juniors και πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε ηλικία 21 ετών, τον Μάιο 2012. Έπειτα από έναν επιτυχημένο μονοετή δανεισμό στη Godoy Cruz, ο Insúa επέστρεψε στην Boca και καθιερώθηκε ως βασικός, καταγράφοντας 41 συμμετοχές με δύο γκολ και έξι ασίστ σε διάστημα ενάμιση χρόνου, απολογισμός που του εξασφάλισε μεταγραφή στη La Liga για λογαριασμό της Granada, τον Ιανουάριο του 2015.

Ο Insúa κατέγραψε 12 συμμετοχές με τη Granada στο δεύτερο μισό της σεζόν 2014/15, προτού πάει στη Serie A για λογαριασμό της Udinese τον Αύγουστο 2015. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της θητείας του στους μπιανκονέρι το πέρασε ως δανεικός στην Αργεντινή με τις Newell’s Old Boys και Racing Club, μετρώντας συνολικά 35 συμμετοχές στην Primera División με τους δύο συλλόγους εκείνη την περίοδο.

Τον Αύγουστο 2017, ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Insúa, με τον Αργεντινό να παραμένει στον σύλλογο για τρεις σεζόν, καταγράφοντας 70 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ. Τον Αύγουστο 2020 πήγε στην ΑΕΚ, με την οποία κατέγραψε 19 συμμετοχές τη σεζόν 2020/21, μεταξύ των οποίων και έξι στο UEFA Europa League, προτού επιστρέψει στην Αργεντινή.

Ο Insúa πέρασε τα επόμενα τέσσερα χρόνια στην Primera División της Αργεντινής, αγωνιζόμενος με τις Aldosivi (28 συμμετοχές το 2021), Vélez Sarsfield (18 συμμετοχές το 2022) και Banfield (68 συμμετοχές το 2023 και στο πρώτο μισό της σεζόν 2024), όπου και φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, προτού φύγει ξανά για Ευρώπη.

Ο Insúa επέστρεψε στην Ισπανία τον Φεβρουάριο 2025 για λογαριασμό της Racing de Ferrol, με την οποία κατέγραψε 11 συμμετοχές στη Segunda División στο δεύτερο μισό της σεζόν 2024/25, πριν ενταχθεί στην AKFC.

Καλωσήρθες, Emanuel.

