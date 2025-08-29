MENU
Μεγάλο ντέρμπι Λυών-Μαρσέιγ στη Γαλλία

Το παραδοσιακό ντέρμπι της πρωτοπόρου Λυών, που θα υποδεχθεί την Μαρσέιγ, συγκεντρώνει τα βλέμματα στην 3η αγωνιστική του «Σαμπιονά».

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης και Γαλλίας, Παρί Σεν Ζερμέν, δοκιμάζεται στην Τουλούζη με την ομώνυμη ομάδα και είναι το λογικό φαβορί, ενώ το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

Λανς-Μπρεστ       29/8

Λοριάν-Λιλ        30/8

Ναντ-Οσέρ         30/8

Τουλούζ-Παρί ΣΖ   30/8

Ανζέ-Ρεν          31/8

Μονακό-Στρασμπούρ 31/8

Παρί FC-Μετς      31/8

Χάβρη-Νις         31/8

Λυών-Μαρσέιγ      31/8

 
Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
  1. Λιόν            6 
  2. Τουλούζ         6
  3. Παρί Σεν Ζερμέν 6 
  4. Στρασμπούρ      6
  5. Λιλ             4
  6. Λοριάν          3 
  7. Μαρσέιγ         3 
  8. Μονακό          3
  9. Νις             3 
  10. Λανς            3
  11. Ανζέ            3
  12. Οσέρ            3
  13. Ρεν             3
  14. Μπρεστ          1
  15. Ναντ            0
  16. Χάβρη           0
  17. Παρί FC         0
  18. Μετς            0
