Μεγάλο ντέρμπι Λυών-Μαρσέιγ στη Γαλλία

Το παραδοσιακό ντέρμπι της πρωτοπόρου Λυών, που θα υποδεχθεί την Μαρσέιγ, συγκεντρώνει τα βλέμματα στην 3η αγωνιστική του «Σαμπιονά».

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης και Γαλλίας, Παρί Σεν Ζερμέν, δοκιμάζεται στην Τουλούζη με την ομώνυμη ομάδα και είναι το λογικό φαβορί, ενώ το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής: Λανς-Μπρεστ 29/8 Λοριάν-Λιλ 30/8 Ναντ-Οσέρ 30/8 Τουλούζ-Παρί ΣΖ 30/8 Ανζέ-Ρεν 31/8 Μονακό-Στρασμπούρ 31/8 Παρί FC-Μετς 31/8 Χάβρη-Νις 31/8 Λυών-Μαρσέιγ 31/8 Βαθμολογία (σε 2 αγώνες) Λιόν 6 Τουλούζ 6 Παρί Σεν Ζερμέν 6 Στρασμπούρ 6 Λιλ 4 Λοριάν 3 Μαρσέιγ 3 Μονακό 3 Νις 3 Λανς 3 Ανζέ 3 Οσέρ 3 Ρεν 3 Μπρεστ 1 Ναντ 0 Χάβρη 0 Παρί FC 0 Μετς 0