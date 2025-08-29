Μεγάλο ντέρμπι Λυών-Μαρσέιγ στη Γαλλία

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης και Γαλλίας, Παρί Σεν Ζερμέν, δοκιμάζεται στην Τουλούζη με την ομώνυμη ομάδα και είναι το λογικό φαβορί, ενώ το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:
Λανς-Μπρεστ 29/8 Λοριάν-Λιλ 30/8 Ναντ-Οσέρ 30/8 Τουλούζ-Παρί ΣΖ 30/8 Ανζέ-Ρεν 31/8 Μονακό-Στρασμπούρ 31/8 Παρί FC-Μετς 31/8 Χάβρη-Νις 31/8 Λυών-Μαρσέιγ 31/8 Βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
- Λιόν 6
- Τουλούζ 6
- Παρί Σεν Ζερμέν 6
- Στρασμπούρ 6
- Λιλ 4
- Λοριάν 3
- Μαρσέιγ 3
- Μονακό 3
- Νις 3
- Λανς 3
- Ανζέ 3
- Οσέρ 3
- Ρεν 3
- Μπρεστ 1
- Ναντ 0
- Χάβρη 0
- Παρί FC 0
- Μετς 0