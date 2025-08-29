MENU
Ξεκάθαρα φαβορί Αϊντχόφεν και Άγιαξ, ντέρμπι για Φέγενορντ

Με τις αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής συνεχίζεται το ολλανδικό πρωτάθλημα. Η Αϊντχόφεν υποδέχεται την Τελστάρ και είναι το απόλυτο φαβορί για την νίκη, ενώ εκτός απροόπτου, ο Άγιαξ θα φύγει με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Φόλενταμ.

Το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

Γκρόνινγκεν-Χεράκλες       29/8 

Φόλενταμ-Αγιαξ             30/8

Χέρενφεν-Γκόου Αχεντ       30/8

Αϊντχόφεν-Τελστάρ          30/8

Εξέλσιορ-Τβέντε            30/8

Φορτούνα Σιτάρντ-Ναϊμέγκεν 31/8

Σπάρτα Ρότερνταμ-Φέγενορντ 31/8

Τσβόλε-Ουτρέχτη            31/8

Μπρέντα-Αλκμααρ            31/8

 

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)

 

  1. Ναϊμέγκεν            9 
  2. Αϊντχόφεν            9 
  3. Άγιαξ                7 
  4. Ουτρέχτη             6 
  5. Τσβόλε               6 -2αγ.
  6. Φέγενορντ            6 -2αγ.
  7. Σπάρτα Ρότερνταμ     6 
  8. Αλκμάαρ              4 -2αγ.
  9. Γκρόνινγκεν          3 
  10. Μπρέντα              3 
  11. Τβέντε               3 
  12. Φόλενταμ             3 
  13. Γκόου Αχέντ Ιγκλς    2 
  14. Χέρενφεν             1 
  15. Φορτούνα Σιτάρντ     1 -2αγ.
  16. Τελστάρ              1 
  17. Χέρακλες             0 
  18. Εξέλσιορ             0 
