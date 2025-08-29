Ξεκάθαρα φαβορί Αϊντχόφεν και Άγιαξ, ντέρμπι για Φέγενορντ

Με τις αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής συνεχίζεται το ολλανδικό πρωτάθλημα. Η Αϊντχόφεν υποδέχεται την Τελστάρ και είναι το απόλυτο φαβορί για την νίκη, ενώ εκτός απροόπτου, ο Άγιαξ θα φύγει με τους τρεις βαθμούς από την έδρα της Φόλενταμ.

Το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:

Γκρόνινγκεν-Χεράκλες 29/8 Φόλενταμ-Αγιαξ 30/8 Χέρενφεν-Γκόου Αχεντ 30/8 Αϊντχόφεν-Τελστάρ 30/8 Εξέλσιορ-Τβέντε 30/8 Φορτούνα Σιτάρντ-Ναϊμέγκεν 31/8 Σπάρτα Ρότερνταμ-Φέγενορντ 31/8 Τσβόλε-Ουτρέχτη 31/8 Μπρέντα-Αλκμααρ 31/8

Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)