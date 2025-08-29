Ξεκάθαρα φαβορί Αϊντχόφεν και Άγιαξ, ντέρμπι για Φέγενορντ

Το πρόγραμμα και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:
Γκρόνινγκεν-Χεράκλες 29/8 Φόλενταμ-Αγιαξ 30/8 Χέρενφεν-Γκόου Αχεντ 30/8 Αϊντχόφεν-Τελστάρ 30/8 Εξέλσιορ-Τβέντε 30/8 Φορτούνα Σιτάρντ-Ναϊμέγκεν 31/8 Σπάρτα Ρότερνταμ-Φέγενορντ 31/8 Τσβόλε-Ουτρέχτη 31/8 Μπρέντα-Αλκμααρ 31/8
Η βαθμολογία (σε 3 αγώνες)
- Ναϊμέγκεν 9
- Αϊντχόφεν 9
- Άγιαξ 7
- Ουτρέχτη 6
- Τσβόλε 6 -2αγ.
- Φέγενορντ 6 -2αγ.
- Σπάρτα Ρότερνταμ 6
- Αλκμάαρ 4 -2αγ.
- Γκρόνινγκεν 3
- Μπρέντα 3
- Τβέντε 3
- Φόλενταμ 3
- Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2
- Χέρενφεν 1
- Φορτούνα Σιτάρντ 1 -2αγ.
- Τελστάρ 1
- Χέρακλες 0
- Εξέλσιορ 0