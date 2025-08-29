Με Βιεϊρίνια στην κλήρωση ο ΠΑΟΚ!

Ο Πορτογάλος legend του ΠΑΟΚ βρίσκεται από χθες (28/8) στο Μονακό, όντας ο εκπρόσωπος του Δικεφάλου στη σημερινή (29/κλήρωση του Europa League.

Ημέρα κλήρωσης για τους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι θα βρεθούν για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στη League Phase της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η κλήρωση θα ξεκινήσει στις 14:00 με τον ΠΑΟΚ να εκπροσωπείται -για πρώτη φορά- από τον Αντρέ Βιεϊρίνια, ο οποίος βρίσκεται από χθες (28/8) στο Μονακό.

Ο Πορτογάλος «ασπρόμαυρος» legend είναι συνεχώς στο «πλάι» του ποδοσφαιρικού τμήματος, όντας πλέον σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, σε θέματα ποδοσφαίρου, λίγους μήνες μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Μαζί με τον Βιεϊρίνια, στο Μονακό ενόψει της σημερινής κλήρωσης βρίσκεται και ο Αχιλλέας Μαυρομάτης, δίνοντας το «παρών» στην εκδήλωση, όπου ο ΠΑΟΚ θα μάθει τους οκτώ φετινούς αντιπάλους του στη League Phase.

