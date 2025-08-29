Βαριές εκφράσεις από τα ΜΜΕ της Κροατίας: «Πανωλεθρία! Η Τούμπα, το σύγχρονο 'σφαγείο' του κροατικού ποδοσφαίρου»

Στα... κάγκελα ο Τύπος της Κροατίας μετά την «πανωλεθρία», όπως τονίζουν, της Ριέκα από τον ΠΑΟΚ. Για εφιαλτική βραδιά κάνουν λόγο τα ΜΜΕ, που χαρακτηρίζουν την Τούμπα, ως το μεγαλύτερο σύγχρονο «σφαγείο» του κροατικού ποδοσφαίρου στη νότια Ευρώπη!

Στον απόηχο της πεντάρας του ΠΑΟΚ, ο Τύπος της Κροατίας αποτυπώνει με σκληρές εκφράσεις τον αποκλεισμό της Ριέκα, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως:

«Η Τούμπα επιβεβαίωσε ξανά τη φήμη της ως το μεγαλύτερο σύγχρονο σφαγείο του κροατικού ποδοσφαίρου στη νότια Ευρώπη. Οι ποδοσφαιριστές μας «χάνουν τα κεφάλια τους» πριν καν πατήσουν στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στον ΠΑΟΚ. Σαν να είναι γραμμένο στη συλλογική μνήμη, άσχετα με τα χρώματα της φανέλας – μπλε, λευκά ή οτιδήποτε – ότι εκεί χάνονται όλα.

Για οποιοδήποτε μελλοντικό ματς με αυτή την ομάδα, οι κροατικοί σύλλογοι πρέπει να καταλάβουν από την αρχή πως πρόκειται απλώς για ένα γήπεδο με θερμούς οπαδούς, όχι για κάποιο «μέτωπο» μάχης στη Θεσσαλονίκη».

Άλλα δημοσιεύματα μιλούν για «πανωλεθρία», τονίζοντας πως «η Ριέκα έφτασε στην Ελλάδα με μεγάλες ελπίδες να φτάσει στη φάση της δεύτερης ισχυρότερης διασυλλογικής διοργάνωσης, αλλά θα πρέπει να αρκεστεί στο Conference League» μετά την... εφιαλτική βραδιά στο γήπεδο της Τούμπας.

Σκληρή κριτική δέχεται και ο Μαυροβούνιος τεχνικός της ομάδας, υπογραμμίζοντας πως: «Ο Ράντομιρ Τζάλοβιτς οδήγησε τη Ριέκα στις δύο πιο βαριές ευρωπαϊκές ήττες στην ιστορία του συλλόγου».

Όπως τονίζουν: «Ο Ράντομιρ Τζάλοβιτς είναι ο μοναδικός προπονητής μαζί με τον Ματίαζ Κεκ που κατάφερε να οδηγήσει τη Ριέκα στον τίτλο του πρωταθλητή και στο νταμπλ. Για τον λόγο αυτό θα μείνει με χρυσά γράμματα γραμμένος στην ιστορία του συλλόγου. Από την άλλη πλευρά, όμως, ο Μαυροβούνιος τεχνικός κουβαλάει πλέον στο βιογραφικό του και τις δύο πιο βαριές ευρωπαϊκές ήττες στην ιστορία της ομάδας.

Μετά την πεντάρα από την Ολίμπια στη Λιουμπλιάνα, στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Conference League, η Ριέκα δέχθηκε πάλι πέντε γκολ στη ρεβάνς – αυτή τη φορά από τον ΠΑΟΚ. Πρόκειται για ένα ιστορικό αρνητικό ρεκόρ, καθώς σε όλη την ευρωπαϊκή της διαδρομή η Ριέκα είχε αντιμετωπίσει κολοσσούς όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Γιουβέντους ή η Μίλαν, αλλά ποτέ δεν είχε δεχθεί πέντε τέρματα σε έναν αγώνα, ούτε είχε μείνει στο μηδέν επιθετικό σε τέτοιο σκορ.

Ως τότε, οι πιο βαριές ήττες των Κροατών ήταν τέσσερα γκολ από τη Βιτόρια Γκιμαράες με τον Κεκ στον πάγκο (4-0), τέσσερα από την Αούστρια Βιέννης (4-1), αλλά και ισάριθμα από την ΑΖ Άλκμααρ πριν τέσσερα χρόνια με τον Σίμον Ρόζμαν.

Συνολικά, από την έναρξη της φετινής σεζόν, η Ριέκα έχει δώσει δέκα αγώνες και ο απολογισμός της είναι πέντε ήττες, δύο ισοπαλίες και μόλις τρεις νίκες».

Άλλο δημοσίευμα, καταλήγει στο συμπέρασμα πως: «η πρωταθλήτρια Κροατίας δεν είχε καμία πιθανότητα στο γήπεδο που λέγεται... Τούμπα».

