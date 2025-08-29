Την όμορφη βραδιά του ελληνικού ποδοσφαίρου αποθεώνει ο Τύπος, με τις προκρίσεις των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ενώ στέκεται στο αντίο του Ιωαννίδη.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΟΥΠΗΣ - LIVE SPORT

Τούτη τη φορά ο ΠΑΟΚ πλησίασε περισσότερο τα στάνταρ του. Ούτε σπάταλος στις ευκαιρίες ήταν, ούτε δυσκολευόταν δημιουργικά. Έπαιξε όπως έπρεπε κι έκανε μια χαψιά τη Ριέκα. Η κροατική ομάδα αποδείχθηκε πολύ λίγη για να δυσκολέψει τον Δικέφαλο του Βορρά. Και δικαιώθηκε και ο Λουτσέσκου που μετά το πρώτο ματς υπενθύμιζε ότι υπάρχει και ρεβάνς. Ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, κατάφερε να πάρει μια θριαμβευτική πρόκριση να βάλει πέντε γκολ και να πετύχει δυο πανέμορφα τέρματα, αυτό του Κωνσταντέλια και αυτό του Γιακουμάκη.

Αλλαγή μπήκε για τη Σούπερ Λίγκα ο Έλληνας διεθνής, αλλαγή και χθες, κι αμέσως τον ένιωσαν οι αντίπαλες άμυνες. Μάνι-μάνι, δηλαδή, ο Γιακουμάκης πέτυχε ένα εκπληκτικό γκολ κόντρα στη Ριέκα, με ατομική ενέργεια και χαζεύοντας τον αντίπαλο αμυντικό. Γκολ πέτυχε και ο Τσάλοφ αλλά από το μισό μέτρο. Όπως και να το κάνουμε, δεν υπάρχει καμία σύγκριση μεταξύ του Έλληνα και του Ρώσου. Όσο για τον Κωνσταντέλια που έβαλε μια γκολάρα κι έφτιαξε δυο ασίστ, τα πράγματα είναι απλά. Οι κορυφαίοι Έλληνες παίκτες ήδη αγωνίζονται στο εξωτερικό. Ο Κωνσταντέλιας παραμένει στο ελληνικό πρωτάθλημα, ευτυχώς για κάθε ποδοσφαιρόφιλο. Με τον Γιακουμάκη να επιβεβαιώνει με το «καλημέρα» ότι μπορεί να δώσει στον ΠΑΟΚ αυτό που δεν είχε ούτε πέρυσι ούτε αυτό το καλοκαίρι. Το σκοράρισμα από το «9άρι»! Και την ομάδα του Λουτσέσκου να στέλνει, με αυτόν τον θρίαμβο, μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Όμορφο βράδυ για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι κάτι που δεν μας συμβαίνει συχνά. Τρεις ελληνικές ομάδες έδωσαν ευρωπαϊκές εξετάσεις και τις πέρασαν με επιτυχία. Από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είδαμε εντυπωσιακά πράγματα. Ο ΠΑΟΚ ισοπέδωσε τη Ριέκα που δεν πρόλαβε να πάρει ανάσα. Υπέκυψε κάτω από το βάρος των ασύλληπτων χορευτικών εμπνεύσεων του Γιάννη Κωνσταντέλια και της αφιονισμένης παρέας του. Ξεχάστε τον ΠΑΟΚ που βλέπατε μέχρι τώρα στο καλοκαίρι. Λίγο πριν φθινοπωριάσει, η ομάδα του Λουτσέσκου φόρεσε τα καλά της και έκανε τους οπαδούς στην κατάμεστη Τούμπα να παραληρούν από ενθουσιασμό. Η Ριέκα έφαγε πέντε και πρέπει να έφυγε ευχαριστημένη.

Η ΑΕΚ έπαιξε απελευθερωμένη από τον κορσέ του ρόμβου που της φορούσε ο προπονητής της. Με το κλασσικό 4-2-3-1 και τους Κουτέσα, Ελίασον να «τρομοκρατούν» στα πλάγια και τον Μάριν να κόβει και να ράβει στον άξονα, η «Ένωση» κυριάρχησε και πάτησε την Αντρελεχτ που έμοιαζε να τα έχει χαμένα. Φοβερό παιχνίδι από τους πλάγιους μπακ Πήλιο και Ρότα γκολάρες από τον Κουτέσα και τον Κοϊτά. Μια κλάση πάνω από τους Βέλγους που φλυάρησαν για κάποια διαστήματα στη μεσαία γραμμή και έξω από την περιοχή του Στρακόσια αλλά μέχρι εκεί. Ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να είναι άστοχος. Στην Σαμψούντα έχασε γκολ από εκείνα που δεν χάνονται. Τα έχασε και ο Ιωαννίδης στο τελευταίο του παιχνίδι με τους «πράσινους». Ωστόσο η αστοχία έχει περιορισμένη σημασία. Η άμυνα και ο Ντραγκόφσκι στάθηκαν στο ύψος τους και η πολυπόθητη πρόκριση ήρθε δίκαια και ως ένα βαθμό πανηγυρικά, τα πανηγύρια έχουν να κάνουν με την αίσθηση υπεροχής που απέπνεαν οι πράσινοι σχεδόν σε ολόκληρη την διάρκεια. Δεν μας έχει ξανασυμβεί νομίζω να συνεχίζουμε με τέσσερις ομάδες στην Ευρώπη και εκπροσώπηση σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ωραία πράγματα...

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Η ΑΕΚ έκανε χθες ένα ασύλληπτο παιχνίδι. Έκανε ματς που θα μπορούσε να είχε λήξει και 3-0 και 4-0. Ένα ματς ονειρεμένο. Ένα ματς που όλοι οι παίκτες έκαναν ακριβώς αυτό που είχε ζητήσει ο Νίκολιτς. Ένας Νίκολιτς που είχε φτιάξει ένα πλάνο, με το οποίο εγκλώβισε τον αντίπαλο προπονητή. Ένα ματς που έπαιξε μπάλα και η Νέα Φιλαδέλφεια. Με ατμόσφαιρα που ήταν βγαλμένη από την πρώτη χρονιά του γηπέδου. Τότε που η Φιλαδέλφεια κατάπινε κάθε αντίπαλο.

Η ΑΕΚ ήταν μαγική χθες. Η ΑΕΚ χθες έδειχνε πως ήταν έτοιμη να κάνει το τέλειο ματς. Η ΑΕΚ δεν θα άφηνε ποτέ την ευκαιρία που η ίδια δημιούργησε, για να βρεθεί ξανά στους ομίλους να φτιάξει τη χρονιά της. Όλοι μα όλοι, έκαναν ακριβώς ό,τι έπρεπε για να πάρει η ΑΕΚ τη χρυσή πρόκριση. Και πλέον, η ΑΕΚ πέτυχε, αυτό που έμοιαζε σχεδόν ακατόρθωτο στην αρχή του καλοκαιριού, αλλά πλέον της στρώνει τη σεζόν.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Για τον Ολυμπιακό η κλήρωση στο Τσάμπιονς Λιγκ θα μπορούσε να είναι και πιο εύκολη, με την έννοια ότι οι ισπανικές ομάδες από το πρώτο γκρουπ δεν μπορούν να κοντραριστούν χωρίς μυθικές υπερβάσεις, σεις, αλλά κυρίως επειδή από το δεύτερο θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η Άρσεναλ. Από τις πιο φορμαρισμένες και ισχυροποιημένες ομάδες της Ευρώπης. Το πρόγραμμα των αγώνων δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία, αν και φυσικά θα παίξει ρόλο σε κάποιες λεπτομέρειες. Αυτό που ο Ολυμπιακός πρέπει και μπορεί να κάνει είναι να παλέψει για όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς με τις ολλανδικές ομάδες και τη Λεβερκούζεν που με τον Έρικ Τεν Χαγκ έχει τα προ βλήματά της.

Φυσικά θα είναι άκρως απαραίτητο ναι νικήσει την Πάφο στο Φάληρο και σε αυτό το άγριο ταξίδι στο Καζακστάν με την Καϊράτ να γυρίσει ταλαιπωρημένος και νικητής. Πέρυσι η πρόκριση στα πλέι οφ είχε παιχτεί στους ἐντεκα βαθμούς, ο Ολυμπιακός εάν έχει έξι από τους αντιπάλους του τέταρτου γκρουπ σαφώς και έχει σοβαρές πιθανότητες. Θα είναι μια όμορφη περιπέτεια με λάμψη και σκληρή μάχης, σε οκτώ αναμετρήσεις.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΟΙΡΩΤΣΟΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Ο Φώτης Ιωαννίδης έως αύριο το απόγευμα θα βρίσκεται στη Λισαβόνα. Γύρισε στην Αθήνα από τη Σαμψούντα για να μαζέψει τα πράγματά του, να περιμένει τα τελικά έγγραφα μεταξύ Παναθηναϊκού και Σπόρτινγκ και να συνεχίσει την καριέρα του στην Πορτογαλία. Στην πιο «περήφανη» και ακριβή πώληση όλων των εποχών για τους Πράσινους. Ένα deal που φτάνει τα 25 εκατομμύρια ευρώ, δέκα εκατομμύρια παραπάνω από εκείνο του Βαγιαννίδη μερικές εβδομάδες νωρίτερα. Ο Φώτης έφυγε με δάκρυα στα μάτια, με ορισμένες συγκλονιστικές φωτογραφίες που αποχαιρετά τον κόσμο και με την τελευταία του κουβέντα να είναι αυτή: «Εις το επανιδείν. Γιατί το πιστεύω». Το έβγαζε από την καρδιά του ότι το πιστεύει. Το... έλεγε η ψυχούλα του. Ο Ιωαννίδης φεύγει από τον Παναθηναϊκό ως αρχηγός του, ένα παιδί που ήρθε από τη Λιβαδειά, ένας ποδοσφαιριστής άγουρος. Ένα ακατέργαστο διαμάντι, που μερικά χρόνια αργότερα έχει εξελιχθεί σε έναν φορ 25 εκατομμυρίων ευρώ. Με ηγετική προσωπικότητα σε γήπεδο και αποδυτήρια.

Η μοίρα τα έφερε έτσι που η αποθέωση για τον Ιωαννίδη ήρθε από 100 ηρωικούς οπαδούς στη Σαμψούντα, αλλά τα έφερε και έτσι που ήρθε σε μια ευρωπαϊκή βραδιά επιτυχίας. Σε μια βραδιά πρόκρισης. Όπως ακριβώς έπρεπε. Άλλωστε θα έχει την ευκαιρία να βρεθεί στη Λεωφόρο ή στο ΟΑΚΑ σε κάποιο ματς του αγαπημένου του Παναθηναϊκού και να αποθεωθεί από περισσότερους. Και ίσως να έχει την ευκαιρία να γνωρίσει μία ακόμα μεγαλύτερη αποθέωση στον Βοτανικό. Εκεί όπου μπορεί να τον δούμε ξανά ύστερα από κάποια χρόνια με την πράσινη φανέλα.

